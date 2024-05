Colpo a costo zero: ritorna la Roma, game over Juventus

Colpo a costo zero. La primavera spinge sempre più verso il calciomercato. Poche settimane e sarà l’inizio della sfida ‘al parametro zero’.

Osservare, mestamente, la Champions League dal divano induce a riflessioni dolorose quanto quasi scontate. Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, soltanto per citarne alcune, al di là delle loro alterne fortune, dispongono di rose quasi inimmaginabili dalle nostre parti.

Da mesi sentiamo parlare, in termini entusiastici, della rosa a disposizione di Simone Inzaghi e della sua Inter, fresca campione d’Italia. La formazione nerazzurra è stata eliminata. agli ottavi di finale. dall’Atletico Madrid. Questo dovrebbe portare a valutazioni più ‘realistiche’ che potrebbero evitare, in seguito, altre brutte figure.

L’Italia, la prossima stagione, avrà cinque squadre in Champions League. Potrebbero diventare addirittura sei. Occorre, però, che le nostre società si attivino al meglio sul mercato. La qual cosa sembra, al momento, decisamente difficile data la comune difficoltà di reperire risorse utili da investire.

E se all’interno dei confini nazionali un po’ di fantasia può bastare a superare il momento di difficoltà economica, in Europa la ‘creatività mercantile’ non può bastare quando si incrociano formazioni dal potenziale tecnico inavvicinabile. Se poi in Italia i parametri zero diventano gli obiettivi numero uno…

Caccia al parametro zero

‘Mal comune, mezzo gaudio‘. La penuria di denari appartiene a gran parte delle società italiane che, sempre più spesso, vanno ad incrociarsi, e a scontrarsi, per acquisire giocatori in scadenza di contratto. Italiani o stranieri che siano.

Mario Hermoso, classe 1995, difensore spagnolo dell’Atletico Madrid, è in scadenza di contratto con il club guidata dal ‘Cholo’ Diego Simeone. Non rinnoverà con il club biancorosso di Spagna e pertanto sta valutando cosa fare, e soprattutto dove andare, dal 1° luglio in poi.

Diverse società italiane hanno preso informazioni sul 29enne difensore spagnolo. L’immancabile Inter di Beppe Marotta e la Juventus di Cristiano Giuntoli, hanno già preso informazioni, ma sembrano essersi fermate lì. Anche la Roma è interessata a Mario Hermoso ed osserva l’evoluzione della sua vicenda.

Non vi sono, però, soltanto club italiani sul difensore dell’Atletico Madrid. L’opportunità di poter acquisire le sue prestazioni a zero farà, inevitabilmente, alzare l’offerta relativa all’ingaggio. Ed è su questo piano che la Roma, ma anche le altre società italiane, potrebbero trovare dei muri ‘economici’ insormontabili.

Non ci resta che…attendere.