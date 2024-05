Accordo per Chiesa in via di definizione: incontro per la firma

Accordo in via di definizione per Chiesa. Siamo alle battute finali di una stagione che ha riservato diverse sorprese. Altre sono in arrivo.

Pazienza. Ce ne vorrà ancora un po’. Forse potrebbero bastare pochi giorni. La Roma ha messo da parte la delusione per l’eliminazione dall’Europa League ed è attesa da un altro incontro delicato e difficile.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca i punti decisivi per la prossima Champions League. Per i nerazzurri bergamaschi un obiettivo che potrebbe essere centrato grazie alla vittoria dell’Europa League. Il Bayer Leverkusen ha dimostrato, però, di essere compagine fortissima ed imbattibile, definizione non casuale.

Pertanto Koopmeiners e compagni cercheranno di fare bottino pieno contro i giallorossi di Daniele De Rossi. I quali, però, saranno spinti dalla medesima intenzione. Anche la Roma, infatti, vuole giocarsi tutte le sue carte per tentare di approdare in Champions League.

Troppo importante l’approdo alla competizione più prestigiosa, e ricca, del panorama calcistico europeo. L’unica in grado di poter ‘aggiustare’ al meglio i bilanci delle sue partecipanti grazie a fiumi di milioni sempre crescenti.

Se sarà, o meno, Champions il mercato prossimo della Roma ne subirà le dirette conseguenze.

Daniele De Rossi e la Roma che verrà

L’Europa League, al di là dei comprensibili rimpianti, ha però confermato quanto la Roma di Daniele De Rossi abbia bisogno di diversi nuovi profili di livello da inserire nell’undici titolare. Qualcosa che il suo tecnico sa già da tempo.

Nella Roma di domani De Rossi vorrebbe inserire un sogno. Un giocatore in grado di far lievitare tasso tecnico, qualità e risultati. Federico Chiesa ha disputato, non più tardi di una settimana fa, una delle sue migliori partite della stagione. Lo ha fatto all’Olimpico. Contro la Roma.

Il tecnico giallorosso, qualora mai avesse cercato nuove conferme, le ha ottenute tutte. L’ipotesi Federico Chiesa alla Roma quanto può essere credibile? Un post dell’esperto di mercato, Rudy Galetti, ha fatto il punto sulla vicenda Federico Chiesa:

Le sue parole hanno il sapore di una sentenza definitiva: “Nessuna possibilità per la partenza di Chiesa“. A fine stagione vi sarà un nuovo incontro con la Juventus: “Per colmare le ultime lacune rimaste e raggiungere un accordo pieno“.

Pazienza. Ce ne vorrà ancora un po’. Per Daniele De Rossi, Massimiliano Allegri e Federico Chiesa.