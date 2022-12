Calciomercato Roma, rottura e addio immediato: occasione per gennaio

Rottura improvvisa tra calciatore e società. A gennaio è pronto a partire subito: occasione dalla Spagna anche per la Roma

Il Mondiale sta per terminare e il nuovo anno è ormai alle porte. Da gennaio oltre a ripartire la stagione, partirà anche una nuova sessione di calciomercato. La Roma non potrà fare grandi investimenti a causa dei paletti imposti dall’Uefa per il Fair Play Finanziario.

Ma Tiago Pinto è comunque intenzionato a rinforzare la rosa giallorossa per la seconda parte di stagione, che sarà colma di impegni. A gennaio per la Roma potrebbe presentarsi una ghiotta occasione per mettere a segno un colpo dalla Spagna. Dopo la rottura con il direttore sportivo, il giocatore potrebbe anche liberarsi a zero. Prepara le valigie per l’addio immediato già a gennaio.

Isco rompe con Monchi e prepara l’addio a gennaio: possibile occasione a zero

L’estate scorsa uno dei nomi protagonisti del calciomercato è stato certamente quello di Isco. Lo spagnolo ha lasciato il Real Madrid a parametro zero e ha deciso di approdare al Siviglia, dove è stato molto richiesto da Lopetegui, poi esonerato.

A Siviglia però le cose per Isco non stanno andando per il verso giusto. A livello di rendimento sta deludendo, con un solo gol e 3 assist in 18 partite giocate. Ma anche con la società sarebbe arrivata la rottura.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Relevo’, Isco avrebbe avuto una forte discussione con il direttore sportivo Monchi. Questo potrebbe portare alla cessione immediata, secondo il portale spagnolo addirittura alla rescissione a gennaio. Così potrebbe aprirsi per la Roma un’occasione importante, visto che il trequartista spagnolo è stato accostato ai giallorossi anche la scorsa estate. Isco sicuramente rappresenterebbe un innesto di qualità per il reparto offensivo giallorosso.