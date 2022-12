Calciomercato Roma, erede Rui Patricio: Pinto ha già deciso

Tiago Pinto guarda già al futuro della Roma e cerca l’erede di Rui Patricio tra i pali: decisione presa, il general manager ha un piano

Manca meno di un mese alla ripresa del campionato per la Roma, ma Tiago Pinto è al lavoro per la prossima sessione di calciomercato invernale che si aprirà tra poco. Il general manager in primis, ovviamente, pensa ai rinforzi che servirebbero per la seconda parte di stagione visto che gli impegni tra campionato e coppe saranno tanti e Mourinho avrebbe bisogno di qualche nuovo innesto.

Nel frattempo Tiago Pinto però sembrerebbe già proiettato verso il futuro. Infatti il general manager della Roma starebbe già pensando al futuro tra i pali, visto che il contratto di Rui Patricio scadrà nel 2024. Come vi abbiamo già raccontato in esclusiva, le attenzioni della Roma per la porta sarebbero concentrate su Vicario, portiere dell’Empoli, e Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese. Tiago Pinto avrebbe già un piano ben definito.

Calciomercato Roma, Vicario o Carnesecchi per la porta: Tiago Pinto ha un piano

Per Rui Patricio il Mondiale non è andato secondo le migliori aspettative. Il portiere giallorosso con il Portogallo ha fatto da secondo a Diogo Costa, che ieri contro il Marocco non ha giocato la sua migliore partita. Ora Rui Patricio è pronto a tornare nella capitale, dopo un piccolo periodo di vacanza.

Il contratto con la Roma scadrà nel 2024 e Tiago Pinto guarda già al futuro mettendo nel mirino Vicario e Carnesecchi. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il general manager portoghese starebbe pianificando di prendere uno dei due portieri citati e farli crescere dietro a Rui Patricio nella prossima stagione. Poi dalla stagione successiva, quando al portoghese scadrà il contratto, farli diventare titolari. Un piano per il futuro che potrebbe blindare la porta romanista in anticipo.