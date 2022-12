Zaniolo ha detto sì: offerta del Napoli alla Roma

Calciomercato Roma, anche il Napoli s’iscrive alla corsa per Zaniolo. Gli azzurri hanno contattato l’agente del giocatore, che attende un incontro con Pinto

Anche il Napoli vuole Zaniolo. E gli azzurri di Spalletti si iscrivono alla corsa per l’attaccante giallorosso che ancora non ha rinnovato quel contratto in scadenza nel 2024. Ma la politica dei Friedkin ormai, sotto questo aspetto, è conosciuta: s’attenderà la fine della stagione per decidere il da farsi. Ma andiamo con ordine.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, martedì Pinto incontrerà Vigorelli ufficialmente per discutere la situazione di Tripi, cercato soprattutto all’estero, ma sarà l’occasione per cercare anche di fare chiarezza sulla situazione attorno al numero 22 che vorrebbe un ritocco economico importante – 4 milioni di euro all’anno – per prolungare il suo accordo. La trattativa non sarà semplice, ed è per questo che Zaniolo attira le attenzioni di molti. Non solo la Juve e il Milan, ma anche il Napoli sarebbe pronto a tentare un affondo.

Calciomercato Roma, il Napoli ha contattato Zaniolo

La società azzurra ha fatto sapere a Vigorelli di essere interessata e lo stesso agente ha girato questo alla famiglia di Nicolò che, a quanto pare, è lusingata. Il Napoli avrebbe pronti 30 milioni di euro per il giocatore, una cifra che ad un anno dalla scadenza del contratto, qualora non venisse trovato un accordo prima, sarebbe difficile da rifiutare per Pinto.

Zaniolo, scrive ancora il quotidiano, stima Spalletti (così come anche Pioli) e sarebbe tentato fortemente dalla destinazione campana. Lui a Roma sta bene ma si aspetta quello che al momento non è riuscito ad ottenere. Eppure la Roma per lui la scorsa estate ha chiesto dai 50 ai 60 milioni di euro: soldi che lo mettono di diritto tra quelli che sono i più importanti della rosa, ma questo poi non è confermato dal suo ingaggio. Lo snodo cruciale è tutto qui. E i prossimi saranno decisamente mesi caldi.