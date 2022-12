Roma, Mourinho in Nazionale: colpo di scena che prende quota

Colpo di scena che riguarda il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma: il suo approdo in Nazionale prende quota

È tempo di tornare al lavoro per José Mourinho e la Roma. Domani la squadra si riunirà a Trigoria per riprendere gli allenamenti e preparare il ritorno in campo contro il Bologna in programma per il 4 gennaio. Ovviamente nel frattempo andranno sciolti diversi nodi tra il calciomercato invernale imminente e quello futuro.

Un’altra cosa su cui la Roma dovrà ragionare è il futuro di José Mourinho. Sì perché il tecnico portoghese con i giallorossi ha un contratto fino al 2024 e per ora di rinnovo non se n’è ancora parlato, ovviamente perché di tempo ne manca. Per lo ‘Special One’ però il futuro potrebbe riservare uno scenario a sorpresa. L’approdo in Nazionale inizia a prendere quota.

Roma, Mourinho erede di Southgate sulla panchina dell’Inghilterra: spunta la quota

Il futuro di José Mourinho sarà un argomento da discutere a tempo debito. Il contratto fino al 2024 porterà inevitabilmente la società e il tecnico a fare le loro valutazioni già dal prossimo giugno, visto che poi mancherà solo un anno alla scadenza.

Lo ‘Special One’ ovviamente è un tecnico molto richiesto essendo uno tra i più vincenti della storia. Dopo la cocente eliminazione dal Mondiale, l’Inghilterra sta ragionando sul futuro di Gareth Southgate. Lo stesso tecnico al termine della partita contro la Francia ha dichiarato che si riunirà con la Federazione per prendere la decisione più giusta.

Nel frattempo i bookmakers iniziano a pensare al futuro sulla panchina della Nazionale inglese. Per ‘Betfair’ i favoriti per sostituire Southgate sarebbero Eddie Howe, dato a 4 volte la posta e Mauricio Pochettino, dato invece a quota 5. Tra i candidati spunta anche il nome di José Mourinho, che però secondo le quote sarebbe più difficile. Infatti la quota dello Special One sarebbe a 33. Dunque un futuro come commissario tecnico dell’Inghilterra sembrerebbe difficile al momento per Mou.