Calciomercato Roma, il Barça 😲 non lo molla: tradimento 🔥 improvviso

Calciomercato Roma, i blaugrana non hanno alcuna intenzione di lasciare campo libero alle rivali. Le ultime dalla Spagna.

Nella lista dei desideri stilata da Tiago Pinto è principalmente una la priorità su cui i giallorossi andranno a focalizzare le proprie attenzioni.

In attesa di capire con esattezza gli eventuali sviluppi sul fronte Karsdorp, infatti, i giallorossi hanno già imbastito dialoghi interlocutori per portare all’ombra della Capitale il possibile sostituto del laterale olandese. Ma non solo. Alla luce del possibile domino in difesa, infatti, i capitolini stanno vagliando con attenzione anche un possibile rinforzo per la linea arretrata. Nelle prossime settimane, inoltre, andrà per forza di cose affrontato il discorso riguardante il possibile rinnovo di Nicolò Zaniolo. A dispetto dell’ottimismo che trapelava qualche settimana fa, infatti, la partita è ancora assolutamente aperta.

Calciomercato Roma, il Barcellona non ha perso di vista Asensio

La distanza tra richiesta ed offerta permane, al punto che non sorprende affatto che in orbita Roma continuino a volteggiare diversi profili. Uno di questi è Marco Asensio, dal cui entourage i giallorossi hanno ricevuto qualche segnale di apprezzamento in passato.

Il futuro dell’esterno offensivo del Real Madrid è ancora tutto da decidere. Legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2023, il gioiello nativo di Palma de Maiorca fino a poco tempo fa sembrava ad un passo dall’interrompere la sua esperienza con la maglia delle Merengues. Una sapiente opera di mediazione ha però contribuito ad avvicinare le parti, anche se il rebus ancora deve essere sciolto.

Accostato anche ad altri club italiani (Milan e Juventus su tutti), Asensio ha calamitato le attenzioni di diversi club. In Inghilterra l’Arsenal è da tempo sulle sue tracce, mentre in Spagna il Barcellona continua a monitorare l’evolvere della situazione. Secondo quanto riferito da fichajes.net, i blaugrana non avrebbero affatto mollato la presa per l’attaccante del Real Madrid. Un’idea, quella dei catalani, che potrebbe diventare ben presto realtà e tramutarsi in un vero e proprio blitz, per regalare a Xavi il rinforzo per l’attacco tanto atteso.