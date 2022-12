Calciomercato Roma, la Juventus mette la freccia ➡ : colpo da 20 milioni 💰

Calciomercato Roma, la Juventus mette la freccia per il colpo in Serie A da 20 milioni di euro. Ecco le ultime

La Juventus mette la freccia per il colpo in Serie A. Un elemento che come vi abbiamo raccontato in esclusiva noi di Asromalive.it, era stato messo nel mirino di Tiago Pinto per blindare la porta della Roma per gli anni a venire. La situazione però, stando a quelle che sono le informazioni raccolte da calciomercato.it, sarebbe cambiata. E andiamo a scoprire di chi si parla.

Il profilo è quello del portiere della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta Carnesecchi. Lo scorso anno l’estremo difensore era entrato anche nel mirino della Lazio, ma la richiesta di 20 milioni di euro da parte della Dea ha spaventato Lotito. Ora, visto quello che il portiere sta riuscendo a fare in Lombardia in questa stagione, probabilmente Percassi si potrebbe spingere oltre la prossima estate e, a queste cifre, impossibile pensare che Pinto possa presentare un’offerta. Anche perché la Roma ha Rui Patricio in rosa e un altro anno su buoni livelli, il portoghese, lo garantisce.

Calciomercato Roma, la Juventus forte su Carnesecchi

Discorso diverso invece in casa Juventus che potrebbe anche accettare alcune offerte della Premier League per Szczesny e poi virare sull’italiano. Ma i bianconeri potrebbero anche decidere di prenderlo al posto di Perin, dare la possibilità di fare una stagione al portiere alle spalle del polacco, per poi lanciarlo in maniera definitiva nella stagione 2024-2025. Un colpo guardando al futuro, in poche parole.

Bene, appare chiaro che in questo modo la Roma sembra tagliata fuori dalla corsa a Carnesecchi. Ma da qui a giugno le cose possono comunque cambiare, soprattutto pensando che Svilar, al momento, non ha mai convinto Mourinho. E allora un innesto anche tra i pali in estate ci potrebbe essere.