Calciomercato Roma, doppio intreccio con Skriniar: ribaltone a sorpresa

Calciomercato Roma, l’evolvere della situazione legata a Skriniar potrebbe far saltare il banco: ecco cosa sta succedendo.

Nella sessione invernale di calciomercato che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti un ruolo di nevralgica importanza sarà giocato dall’effetto domino dei difensori.

Ne sa qualcosa la Roma, che potrebbe puntellare il reparto arretrato con un innesto di qualità. La possibile uscita di Kumbulla – che ha diversi estimatori in Serie A – può offrire chiavi di letture interessanti. Alla luce poi dell’interessamento di diverse big per Smalling, è chiaro che Pinto abbia già già cominciato a tastare il terreno per capire la fattibilità di diverse operazioni. Uno dei nomi finiti da tempo nei dossier della Roma è quello di N’Dicka, che però fa gola a diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, Newcastle su Skriniar: via libera per N’Dicka?

Sebbene in un’intervista rilasciata al BILD il ds dell’Eintracht non abbia affatto chiuso all’idea che il transalpino rinnovi il suo contratto con il club tedesco in scadenza nel 2023, lo scenario è ancora tutto da definire.

Seguito con interesse da Barcellona, Inter, Juventus ed Arsenal, il gigante dell’Eintracht ha calamitato l’interesse di diversi club dalla Premier. In particolar modo, sia Arsenal che Newcastle da tempo monitorano il da farsi, pronti a fare la loro mossa. I Magpies, però, potrebbero improvvisamente dirottare le proprie attenzioni su un altro obiettivo.

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, infatti, il Newcastle sarebbe tentato all’idea di mettere i bastoni fra le ruote all’Inter per quanto concerne il rinnovo di Skriniar. I bianconeri d’Inghilterra sarebbero propensi a mettere sul piatto un’offerta di ingaggio superiore a quella prospettata dall’Inter. Un intreccio che potrebbe sortire un duplice effetto. Laddove si dovesse concretizzare il blitz dei Magpies per Skriniar, infatti, il Newcastle sarebbe fuori dalla corsa per N’Dicka, sul quale potrebbe a quel punto fare irruzione l’Inter, a caccia di un rinforzo per puntellare la retroguardia di Inzaghi.