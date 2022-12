Calciomercato Roma, ribaltone ufficiale 🗣 : contatti per il rinnovo ✍

Calciomercato Roma, ribaltone ufficiale con l’annuncio in vista della sessione di gennaio. Sono stati avviati i contatti per il rinnovo contrattuale

Domani la Roma si ritroverà a Trigoria, per la ripresa degli allenamenti dopo la tournée in Giappone della squadra giallorossa. Agli ordini di José Mourinho i calciatori si raduneranno in vista della nuova partenza, dal 15 al 22 dicembre in Algarve. Sono previste altri tre test amichevoli per la squadra giallorossa, che nel frattempo resta vigile sul fronte del calciomercato. Tiago Pinto può riservare nuove sorprese nelle prossime settimane e c’è un ribaltone ufficiale che può stravolgere i piani, anche del general manager della Roma.

Il general manager della Roma, dopo aver messo a segno a parametro zero il colpo Solbakken, lavora su più tavoli in vista della finestra di calciomercato invernale. La suggestione Memphis Depay, in scadenza col Barcellona, sempre sempre più lontana dai radar della Roma. Ma non solo in attacco si aspettano sorprese nelle prossime settimane, anche in difesa può cambiare molto nella rosa a disposizione di José Mourinho. Tra le tante piste accostate alla lista dei desideri della Roma ce n’è una che porta in Bundesliga, più esattamente in casa Eintracht Francoforte.

Calciomercato Roma, ribaltone Ndicka: contatti per il rinnovo con l’Eintracht

Nel club tedesco, detentore dell’Europa League, milita il difensore francese Evan Ndicka. Classe 1999 ed in scadenza con l’Eintracht Francoforte, che però non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore a parametro zero. Tante squadre sono state accostate sulle tracce del difensore, dal 2018 in Bundesliga, tra le prime la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. La coppia portoghese deve fare i contin con un colpo di scena ufficiale, ecco l’annuncio del direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte.

Markus Krosche, ds dei tedeschi, ha parlato alla BILD, anche del futuro di Evan Ndicka. Il club non ha perso le speranze di arrivare al rinnovo contrattuale in extremis col difensore francese. Krosche gioca a carte scoperte e dichiara: “Siamo ancora in trattativa con lui. Può pensare di restare a Francoforte.” Se nelle prossime settimane dovesse arrivare la firma del calciatore francese cambierebbe completamente lo scenario sul suo futuro in vista di gennaio.