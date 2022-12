Calciomercato Roma, incrocio con il Bayern: il domino è travolgente

Calciomercato Roma, si potrebbero creare le premesse per un interessante effetto domino. Bayern protagonista.

Un ruolo importante in vista delle prossime mosse di calciomercato della Roma sarà giocato inevitabilmente dal possibile effetto domino nel reparto difensivo.

Stando così le cose, la partenza di Kumbulla a gennaio non è affatto da escludere. L’albanese ha faticato e non poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di José Mourinho, che in più di una circostanza ha preferito arretrare terzini sulla linea dei centrali. Posto che anche la situazione Smalling andrà monitorata con attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi, è chiaro che un eventuale innesto in difesa potrebbe rappresentare una vera e propria panacea per i giallorossi.

Calciomercato Roma, Bayern su Gvardiol: via libera N’Dicka?

In quest’ottica non possono essere affatto sminuite le indiscrezioni che vedrebbero la Roma forte su N’Dicka, centrale in forza all’Eintracht Francoforte legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023.

Il francese, che fa gola anche a Juventus ed Inter, è finito nel mirino di diversi top club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo. Sulle tracce del transalpino ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che però stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia avrebbe cominciato a tastare il terreno anche per un altro difensore.

Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, i bavaresi avrebbero messo nel mirino Josko Gvardiol, centrale difensivo in forza al Lipsia. Il croato classe ‘2002 – che si sta mettendo in mostra con la maglia della sua Nazionale a suon di prestazioni solide e concrete – sarà uno dei centri nevralgici delle prossime sessioni di calciomercato. Il Bayern non intende affatto lasciarsi scappare il gigante del Lipsia, al punto che sarebbe già previsto un summit per tra la dirigenza del club bavarese e l’entourage del calciatore per studiare il da farsi. La volontà dei tedeschi è quella di beffare una concorrenza deluxe, che comprende anche Real Madrid e Barcellona. Nel caso in cui il Bayern dovesse effettivamente chiudere l’operazione Gvardiol, è chiaro che potrebbe lasciare campo libero sul fronte N’Dicka. Scenario dunque da monitorare.