Brividi per la Roma, “Mi piacerebbe Mourinho”: l’annuncio di Ronaldo

Brividi per la Roma, l’annuncio di Ronaldo è clamoroso: “Mi piacerebbe uno come Mourinho”. Le parole che scuotono il mondo giallorosso

Ieri vi abbiamo parlato di quello che potrebbe essere il futuro di José Mourinho. Non solo è entrato nella lista dei possibili candidati per sostituire, in caso di esonero, Soutghate sulla panchina della nazionale inglese, ma anche il Brasile, alla ricerca di un sostituto di Tite, potrebbe farci un pensiero.

Ed è sotto questo aspetto che devono essere lette le parole di Ronaldo. Il “Fenomeno”, ex attaccante del Barcellona, dell’Inter, del Real Madrid e del Milan, ed attuale presidente del Valladolid, ha spiegato che uno come lo Special One andrebbe bene per la sua Nazionale. Ronaldo è stato l’ultimo a vincere il Mondiale con il Brasile, nel 2002: la finale con la Germania la decise lui con una doppietta. Da quel momento, per i verdeoro, solamente delusioni.

Brividi per la Roma, “Vedrei bene Mourinho”

Nelle parole riportate da El Mundo Deportivo, Ronaldo ha spiegato che sulla panchina del Brasile vedrebbe bene uno come “Guardiola, Ancelotti o Mourinho”, sottolineando anche un altro fatto, e cioè quello che forse è arrivato il momento anche di un allenatore straniero sulla panchina della nazionale e che non ci sarebbe nessun problema, per lui, sotto questo aspetto.

Nella giornata di ieri la notizia delle voci su Mourinho come possibile successore di Tite – che ha già lasciato – sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. Adesso queste voci sono confermate da Ronaldo. Che quasi lancia un appello a quelli che dovranno decidere chi far sedere su una delle panchine sicuramente più affascinanti per il mondo del calcio. Quella del Brasile forse davvero la sognano tutti.