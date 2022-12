Guardiola-Mourinho, sta succedendo davvero. La delusione Mondiale porterà al ribaltone in panchina. Ecco tutti i possibili scenari

Il Mondiale lascia per forza di cose degli strascichi. Soprattutto in quelle nazionali che deludono e che ovviamente poi decidono di cambiare il selezionatore. Si guardano sempre i migliori, quelli che potrebbero risollevare le sorti, quelli che nella loro carriera, sempre, hanno ottenuto successi anche importanti. E chi ci sarebbe meglio di Guardiola e di Mourinho per questo? Nessuno, è evidente.

Una delle nazionali che ha deluso è il Brasile, che forse immeritatamente è stato fato fuori dal Mondiale, ai rigori, dalla Croazia. Già prima della spedizione qatariota si sapeva che Tite avrebbe chiuso la sua carriera come ct delle Selecao, ma nessuno si aspettava di dover fare i conti in anticipo: la panchina dei verdeoro adesso è libera e la federazione ha iniziato le proprie consultazioni interne. E secondo la Gazzetta dello Sport i sogni sarebbero Mourinho e Guardiola.

Guardiola-Mourinho, ecco quello che sta succedendo

Il Brasile, così come confermato dalla federazione, aveva già contattato il catalano che adesso siede sulla panchina del Manchester City. Ma nulla di fatto e ovviamente anche oggi è quasi impossibile pensare che Pep molli tutto per andare dall’altra parte del Mondo. Non è il momento. Tra i nomi, comunque, è spuntato anche quello dello Special One, però il quotidiano spiega che non è facile capire quanto ci sia di vero in tutte queste voci.

Ma quando una voce rimbalza, anche se non in maniera prepotente, un pizzico di verità c’è sempre. Mourinho è uno che attira, uno che ha un carisma così forte da piacere a tutti. Uno che la Roma farebbe bene a tenersi stretto almeno fino alla fine del contratto. Ma le voci, come detto, ci sono. Ed è giusto riportarle. Difficile, comunque, che la federazione brasiliana possa riuscire in questo colpaccio.