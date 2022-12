Calciomercato Roma, bomba Vlahovic: cambia il futuro di Abraham

Bomba di calciomercato dall’Inghilterra che vede incrociarsi i destini di Dusan Vlahovic e Tammy Abraham, attaccanti di Juventus e Roma

Il calciomercato è sempre pronto a riservare sorprese. Tra due settimane si aprirà ufficialmente la finestra per i trasferimenti di gennaio, che darà la possibilità ai club di comprare e vendere giocatori per un mese, in modo da colmare le lacune presenti in rosa. La Roma ha certamente diversi casi da risolvere e ha bisogno di qualche nuovo innesto per José Mourinho.

Ma una svolta, più in chiave estiva che invernale, potrebbe arrivare dall’Inghilterra. I destini di Dusan Vlahovic e Tammy Abraham potrebbero incrciarsi. Bomba sul futuro dell’attaccante della Juventus che tira in ballo anche le sorti di quello giallorosso.

Calciomercato Roma, il Chelsea punta Vlahovic: svolta per il futuro di Abraham

Di sicuro l’inizio di stagione di Tammy Abraham con la Roma non è stato dei migliori. Il bomber inglese infatti fino ad ora ha messo a segno solo tre gol in campionato e uno in Europa League, troppo poco rispetto a quanto ha fatto vedere nella passata stagione.

Il suo futuro nella capitale continua a essere in bilico vista la clausola nel contratto che permette al Chelsea in estate di effettuare la ‘recompra’ per 80 milioni di euro. Il destino dell’inglese però potrebbe incrociarsi con quello di Vlahovic. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, il Chelsea sarebbe in contatto con l’entourage dell’attaccante della Juventus per sondare il terreno già per gennaio. Un colpo non semplice che però potrebbe influenzare anche il futuro di Abraham qualora dovesse andare a segno. Infatti con l’arrivo di Vlahovic il Chelsea in estate potrebbe rinunciare alla recompra di Abraham. Ma al momento tra i ‘Blues’ e il serbo non ci sarebbe ancora nulla di concreto, ma il trasferimento a gennaio non sarebbe così impossibile.