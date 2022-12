DAZN, cambia tutto: dispositivi e abbonamenti: la nuova offerta

DAZN, cambia tutto per la piattaforma di streaming che ha i diritti della Serie A: dai dispositivi agli abbonamenti, ecco la nuova offerta

Cambia Dazn. E stavolta lo fa in meglio dopo le polemiche che si sono create alcuni mesi fa quando la piattaforma ha deciso non solo di alzare il costo dell’abbonamento ma anche di dare minori possibilità ai dispositivi di collegarsi nello stesso momento.

L’azienda che anche per la prossima stagione avrà i diritti esclusivi della massima serie, ha deciso di cambiare totalmente. Non solo per quanto riguarda il mondo del calcio, ma anche per quegli utenti che amano pure gli agli sport. Ovvio che qui parliamo di Roma e ci interessa la Serie A e l’Europa League, e anche in questo caso ci sono delle novità – per quanto riguarda il numero di dispositivi da collegare – che è bene rendere noto.

DAZN, ecco la nuova offerta

Nuovi sport intanto disponibili per i nuovi abbonati grazie all’accordo che Eleven Sports, l’azienda che gestisce da diversi anni la Serie C. Bene, i nuovi clienti troveranno oltre che un pacchetto settimanale delle partite della terza serie italiana, anche basket e rugby. Il nuovo abbonamento, che non comprende il calcio, si chiamerà START e darà la possibilità di vedere molti altri contenuti e costerà 12,99 euro al mese.

Infine, come detto, cambia anche il numero di dispositivi associabili allo stesso pacchetto d’abbonamento. Con quello START, del quale vi abbiamo parlato prima, ci sarà la possibilità di associare quattro dispositivi. Per il Dazn Standard si cambia radicalmente: dai 2 di ora ai 6. Mentre un solo dispositivo in più registrabile per Dazn Plus, che passa da 6 a 7. Una migliore offerta evidente, dopo aver risolto anche quei problemi che hanno caratterizzato la prima parte di stagione.