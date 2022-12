Calciomercato Roma, scambio in Serie A: una “grana” per Pinto. C’è una questione di soldi dietro la riuscita dell’affare.

Secondo giorno del ritiro in Portogallo per la Roma. Stasera la squadra giallorossa giocherà in amichevole contro il Cadice, la prima di una serie di partite che serviranno a preparare i calciatori in vista della ripresa del campionato di Serie A fissato per giorno 4 gennaio 2023.

Con la squadra giallorossa in Algarve e il Portogallo alla ricerca di nuovo commissario tecnico dopo l’esonero di Fernando Santos, inevitabilmente José Mourinho è protagonista indiscusso sui media nazionali. Le notizie su un suo doppio incarico Portogallo-Roma sono arrivate anche in Italia e il Corriere dello Sport parla anche di un incontro tra il procuratore dello Special One, Jorge Mendes, e la federazione portoghese.

In attesa di capire eventuali sviluppi, con la Roma che è assolutamente tranquilla di proseguire il suo rapporto con Mourinho almeno fino alla fine dell’attuale contratto in scadenza nel 2024, il general manager Tiago Pinto è intanto al lavoro per cercare di accontentare le richieste del suo allenatore. Mourinho ha chiesto dei rinforzi per provare nel 2023 la scalata alle posizioni della classifica di Serie A che valgono l’accesso alla prossima Champions League. E per arrivare in fondo anche in Coppa Italia ed Europa League, provando chissà ad alzare al cielo un altro trofeo dopo la Conference League della scorsa stagione.

Calciomercato Roma, scambio Kumbulla-Lukic: Cairo vuole incassare

José Mourinho sarebbe ben felice di accogliere un rinforzo a centrocampo. Tra i profili che piacciono al club giallorosso c’è senza dubbio quello del nazionale serbo Sasa Lukic, in odore di cessione perché restio ad accettare la proposta di rinnovo del contratto del Torino. Ai granata invece farebbe molto comodo un difensore in più, con l’allenatore Ivan Juric che sarebbe entusiasta di riabbracciare Marash Kumbulla già guidato con ottimi risultati ai tempi del Verona.

E così c’è l’idea confermata stamattina in edicola da Tuttosport e già anticipata in precedenza da Asromalive.it di un possibile scambio tra i due calciatori, che potrebbe accontentare le esigenze di tutti e due i club. Non completamente però. Se è vero che al Torino piace Kumbulla e che c’è necessità di prendere un difensore, allo stesso tempo il presidente Cairo vuole monetizzare la cessione di Lukic.

La preferenza sarebbe quella di incassare del cash, ovvero 15 milioni con il prezzo che è stato già fissato. Prima di pensare allo scambio con la Roma, c’è da capire se arriveranno i soldi delle squadre di Premier League interessate a prendere il serbo, con in testa il Leeds. L’eventuale riuscita dello scambio dipenderà dunque prima da questo aspetto.