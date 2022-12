Calciomercato Roma, 40 milioni in A: lo “mandano” all’Inter

Calciomercato Roma, perfetto per Juve o Inter. Arriva l’annuncio in diretta che fa grande chiarezza su un giocatore che ha stimolato non poca attenzione in quest’ultimo periodo.

La Serie A, da diverso tempo a questa parte, riesce a regalarci la nascita e la crescita di diversi giocatori e profili in grado poi di generare numerose avances, non sempre unicamente in patria. Spesso, infatti e purtroppo, abbiamo assistito all’addio dal nostro campionato da parte di calciatori messisi in mostra in patria prima di essere attirati da progetti esteri più ricchi o attraenti da un punto di vista sportivo.

Impossibile credere che questo non possa accadere anche nel prossimo futuro, con intrecci destinati a interessare anche la Roma. Quest’ultima è in questa fase attenta alla ricerca delle giuste contromisure per archiviare la brutta parentesi di Serie A fin qui disputata ed è al contempo consapevole di dover cercare qualche occasione di mercato che, insieme a Solbakken, permetta a Tiago Pinto di regalare qualche gioia e ausilio al connazionale Mourinho.

Calciomercato Roma, lo “mandano” all’Inter: 40 milioni per il colpo dall’Atalanta

Restando nell’ottica di profili nazionali e sbocciati in patria, non si può certamente non pensare al nome di Davide Frattesi, in questo caso nato e cresciuto all’ombra del Colosseo e mai disdegnante un possibile ritorno alla base. Il suo è però solo uno dei tanti nomi annoverabili nella lunga lista di italiani corteggiati dalle big di A e non solo.

Tra i vari, si segnala certamente anche l’ennesima intuizione di Gasperini, Giorgio Scalvini, divenuto sempre più importante per l’Atalanta da quando sia stato posto davanti alla difesa da Giampiero. Sulla sua visione di gioco e le sue qualità si sono espressi in tanto, giustificando di fatto un’attenzione nei suoi confronti destinata ad aumentare sempre di più, anche e soprattutto per i suoi 19 anni di età. A parlarne ci hanno pensato quest’oggi diversi ospiti di Tv Play di Calciomercato.it.

L’ex Napoli ha dichiarato: “Sta crescendo tantissimo, pur giocando in una regione di campo inimmaginabile per lui fino a qualche tempo fa. Ha una struttura importante ed è diventato un calciatore moderno. Il giornalista Luca Bassi ha poi dichiarato: “Gasperini sa che il calciatore ha bisogno di completare il percorso di crescita. Non penso che il Milan voglia fare investimenti del genere mentre la Juve visti i problemi che ha bisognerà vedere fino a che punto se ne interesserà. L’Inter è l’unica che potrebbe muoversi ma senza per questo assecondare le pretese dell’Atalanta”.

L’Inter dal proprio canto potrebbe sfruttare la carta dello scambio, coinvolgendo il giovane Fabbian, in prestito alla Reggina di Inzaghi.