Calciomercato Roma, goduria Pinto: “Nessun accordo”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul futuro del difensore rappresentano una buona notizia per Tiago Pinto. Ecco perché.

Nella sessione invernale di calciomercato che tra pochi giorni aprirà ufficialmente i battenti, la Roma di Tiago Pinto cercherà di perseguire diversi obiettivi.

Sebbene il caso Karsdorp – almeno nelle sue dinamiche più spinone – sembra essere rientrato, con il terzino olandese che però resta sempre in odore di cessione, i giallorossi continuano a valutare la possibilità di portare all’ombra della Capitale un nuovo terzino destro. Ma non solo. Tiago Pinto sta valutando con estrema attenzione anche l’evolvere della situazione per il pacchetto arretrato, pronto a cogliere quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Uno dei profili accostati con maggiore insistenza alla Roma in questi ultimi giorni è quello di N’Dicka, per il quale si potrebbe configurare un vero e proprio duello internazionale.

Calciomercato Roma, N’Dicka in orbita Arsenal: nuovo colpo di scena

Il difensore centrale francese è legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. In Serie A, le prestazioni solide e concrete di N’Dicka hanno accesso l’interesse di molti addetti ai lavori.

Roma, Juventus ed Inter hanno da tempo effettuato dei sondaggi esplorativi. Nelle ultime settimane, poi, anche Napoli e Milan si sono fatte sotto, ingolosite all’idea di mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo.

Attenzionato anche da Barcellona e Bayern Monaco, il centrale transalpino sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. Rumours di settimane fa riferivano della possibilità di un pre accordo tra i Gunners e N’Dicka. Scenario smentito dal giornalista Ryan Taylor, che intervenuto a GiveMeSport ha fatto il punto della situazione, svelando dei dettagli non trascurabili: “Accordo Arsenal-N’Dicka? Non è vero, non c’è alcuna chance che possa essere concordato. Questo ovviamente non vuole dire che l’Arsenal non sia interessato al calciatore.”