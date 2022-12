400 milioni e annuncio in diretta su Lotito: “Ne abbiamo parlato”

Serie A, arriva l’annuncio che fa chiarezza su una delle questioni maggiormente discusse di queste settimane e non solo.

Il recente periodo calcistico del nostro Paese è stato contraddistinto da una serie di eventi e questioni che hanno generato non poca attenzione e circa le quali in molti si sono esposti con fermezza e chiarezza, anche di fronte a situazioni non sempre chiarissime e circa le quali c’è ancora tanta curiosità.

Certamente, una delle vicende maggiormente attenzionate ha interessato il Mondiale in Qatar, evento atteso da tempo ma al contempo al centro di tante polemiche e scandali che hanno coinvolto anche il mondo politico e circa i quali non è stato possibile chiudere un occhio. A ciò si aggiunga tutto quanto abbia interessato il mondo Juventus, protagonista di un ciclone mediatico e di un corpo di cambiamenti endogeni che preoccupa i tifosi e genera al contempo attesa per quella che sarà la reazione sul campo da parte degli uomini di Massimiliano Allegri.

Serie A, annuncio di Liris sulla rateizzazione post Covid: “Ne abbiamo parlato”

Sono stati giorni importanti sul fronte calcistico anche però per altri motivi. Da due anni a questa parte, come noto a tutti, anche il mondo di questo sport ha raccolto le conseguenze economiche di una pandemia che ha avuto un impatto olistico e trasversale in tanti altri campi. Senza ricordare la fase degli stadi vuoti o, ancora, le diverse vicende di mercato sulle quali la pandemia ha avuto ingerenza, riportiamo un importante annuncio.

Ci riferiamo alle parole del senatore Guido Liris, espressosi in diretta ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. Questo è arrivato nei giorni in cui si parla della legge salva sport e durante i quali è stata fissata la data del 22 dicembre come scadenza per versare i 400 milioni di contributi sospesi dopo il Covid. Di seguito l’annuncio del su citato.

“So quanto siano importanti alcune realtà professionistiche anche a livello dilettantistico come ammortizzatore sociale. Come assessore, ho dovuto intraprendere delle misure per aiutare dilettanti e società sportive di livelli superiori perché credo molto nel mondo dello sport e dei professionisti. Contengono ulteriori pianeti che girano intorno alle società e fungono da ammortizzatori sociali. Con Lotito abbiamo parlato di quanto fosse importante la sospensione del versamento delle tasse durante il periodo Covid e di come possa essere difficoltoso per le stesse accedere ad altri sussidi. In questo modo potevano accedere a rateizzazioni per le mancate spese e in questo caso la misura adottata sembrava giusta e non unicamente rivolta al mondo dello sport“.