Mourinho detta i tempi: futuro alla Roma, deadline fissata

Mourinho detta i tempi: c’è la deadline fissata per conoscere il futuro dello Special One nella Capitale. Ecco quando si decide il futuro

La notizia principale è una: almeno fino alla fine della stagione José Mourinho dedicherà tutte le energie mentali alla Roma. No al doppio incarico come ct del Portogallo, nonostante la federazione abbia fatto pressione dopo il disastro Mondiale con l’eliminazione per via del Marocco.

Da quelle parti dovranno trovare un altro selezionatore per ora. Anche se, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, questo non mette al sicuro la Roma per la prossima stagione. Lo Special One vuole garanzie da parte dei Friedkin perché lui, senza averne, non ne può dare ad una piazza vogliosa di vincere. Assetata di vincere per rendere meglio il concetto. Ecco perché c’è una deadline.

Mourinho, ecco quando decide il futuro

Una decisione per la prossima stagione lo Special One la dovrebbe prendere entro marzo e non si farà condizionare da quello che sarà il mercato di gennaio. I primi mesi del 2023 insomma saranno decisivi per capire qual è il progetto dei Friedkin per la prossima stagione. Qualora non arrivassero delle rassicurazioni sugli investimenti da fare la prossima estate, sarà addio.

Senza rancore, continua ancora il quotidiano che, però, spiega che i Friedkin potrebbero anche chiedere una “penale” al tecnico portoghese qualora lo stesso decidesse di lasciare senza trovare quello che potrebbe essere un accordo consensuale. Ma sono discorsi questi che verranno fatti al momento giusto. E poi, quale potrebbe essere il futuro? Sempre e solo la Premier League, a quanto pare, dove di soldi i club da investire ne hanno e dove Pinto, così come Mou ha ricordato in Giappone, non ha la forza di andare a prendere quei giocatori che a Roma potrebbero fare la differenza. Adesso però è il tempo di pensare solo ed esclusivamente al giallorosso, anche se il ko di ieri in amichevole fa sicuramente pensare.