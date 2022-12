Serie A, ha vinto Lotito ✌ : regalo di Natale 🎅 ai Friedkin

Serie A, ha vinto il presidente della Lazio Lotito: che di conseguenza fa un regalo di Natale ai Friedkin. Tutto ribaltato all’ultimo secondo

Sembrava tutto finito per i presidenti della Serie A. Ma all’ultimo minuto un colpo di coda di quelli da ricordare, ha permesso a Claudio Lotito, presidente della Lazio, di vincere una battaglia importante in Parlamento. E di conseguenza arriva un regalo di Natale per i Friedkin.

Partiamo dai fatti: nelle scorse settimane si è molto parlato di quel decreto Salva Calcio che avrebbe permesso alle società di Serie A di rateizzare i debiti con il fisco. Una legge che sembrava essere stata messa da parte, soprattutto dopo le parole del ministro dello Sport Abodi, che non voleva che l’opinione pubblica “s’incattivisse” un momento così delicato con prezzi alle stelle e inflazione galoppante. Perché permettere alle società che spendono milioni di euro in cartellini di rateizzare i debiti? Questa era la domanda. E una prima risposta era arrivata con l’accantonamento della legge. Legge che però, adesso, è tornata così come riportato da La Stampa in edicola questa mattina. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che succederà.

Serie A, la Roma rateizza 38 milioni di euro

Le società interessate quindi potranno rateizzare i debiti, a patto “che tre rate vengano pagate entro il 31 dicembre del 2022”. Insomma, una quota dovrà essere versata immediatamente, ma poi il resto si potrà pagare con una certa calma e non tutto e subito.

La Roma, come raccontato nei giorni scorsi, era una di quelle che aveva maggiori debiti con 38 milioni di euro che dovevano essere versati. Sarà così ovviamente, ma i Friedkin avranno un poco di tempo per poterlo fare così come tutti gli altri club della massima serie coinvolti nella questione. Insomma, ha vinto Lotito che ha fatto una battaglia al Governo. E i Friedkin in questo caso non possono far altro che ringraziare il presidente della Lazio.