Ansia Roma, infortunio per Pellegrini: cambio obbligato

Roma, sostituzione immediata per Mourinho. Notizia tutt’altro che esaltante in casa giallorossa in un momento già non brillantissimo.

In questa fase la squadra di Mou è impegnata nella mini tournee in Portogallo, laddove affronterà l’ultimo ciclo di impegni amichevoli prima di tuffarsi nuovamente con vigore e veemenza in una stagione ufficiale in vista della quale bisognerà lavorare non poco per crescere e migliorarsi, plasmando i diversi aspetti che abbiano convinto poco nella prima parentesi stagionale.

Come accaduto a tanti altri club, queste settimane di congedo dalla Serie A hanno certamente rappresentato un buon pretesto non solo per fare gruppo e allenarsi ma anche per cogliere le giuste opportunità manageriali finalizzate alla crescita e all’internazionalizzazione del brand. Non a caso, la prima parte di ritiro si è tenuta in Giappone, prima di un trasferimento in terra iberica che terrà i giallorossi occupati fino al 22 dicembre.

Roma-Casa Pia, infortunio e sostituzione per Pellegrini

Come osservato anche dallo stesso Mourinho, in questa fase la questione più importante è quella di trovare condizione, evitando infortuni o situazioni spiacevoli che renderebbero ancora più complicata la posizione di una squadra reduce da diverse e cocenti illusioni in campionato. Dopo lo scacco per 0-3 contro il Cadice, intanto, per i giallorossi sembrano non arrivare notizie bellissime.

Questa volta non tanto da un punto di vista di gioco o del risultato, quanto, piuttosto, sul fronte infermeria. Nella prima frazione di gioco dell’amichevole contro il Casa Pia, infatti, José Mourinho ha sostituito Lorenzo Pellegrini, medicato per infortunio e poco dopo richiedente il cambio per evitare inutili rischi ulteriori. Al suo posto Matic: i primi responsi parlando di una forte contusione alla tibia sinistra.