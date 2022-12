Calciomercato Roma, inserimento e scambio: anticipo in Serie A

La Roma inizia a fare sul serio, ma uno dei giocatori osservati da Pinto potrebbe essere soffiato dall’inserimento e scambio in Serie A

Il futuro della Roma si inizia a costruire da ora, dal calciomercato invernale. Per il club capitolino, come abbiamo ripetuto più volte, non sarà semplice mettere a segno colpi importanti a gennaio, visti i paletti imposti dall’Uefa per rientrare nei limiti del Fair Play Finanziario.

Tiago Pinto però ci ha già stupito con mosse importanti in estate e potrebbe farlo ancora. In particolare a José Mourinho servirebbero nuovi innesti in difesa, così tra i nomi che il general manager portoghese starebbe osservando, ce ne sarebbe uno proprio in Serie A. Ad anticipare Pinto però potrebbe essere l’inserimento del Bologna e la proposta di scambio.

Calciomercato Roma, inserimento del Bologna per Doig: scambio con Vignato

Il calciomercato è ormai alle porte e la Roma lavora anche per porre le basi per la sessione estiva, dove ci sarà maggiore tempo per apportare modifiche alla squadra. Nel frattempo Tiago Pinto osserva i profili che potrebbero migliorare la rosa giallorossa e tra quelli accostati alla Roma c’è anche lo scozzese Josh Doig.

Il terzino del Verona che nella prima parte di stagione ha fatto molto bene, sembrerebbe aver attirato l’interesse di diversi club. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a inserirsi nella corsa a Doig sarebbe il Bologna. Il club rossoblu vorrebbe cercare di strapparlo al Verona già a gennaio, anche se abbastanza difficile. Così per convincere il club potrebbe essere inserito nell’affare Emanuel Vignato, considerato tra i giocatori in partenza del Bologna. Operazione complicata ma che potrebbe anticipare anche la concorrenza della Roma.