Calciomercato Roma, Pinto anticipa i tempi: scambio capolavoro

Dopo le amichevoli giocate la Roma ha preso coscienza dei problemi in rosa e Tiago Pinto anticipa i tempi per l’affare: scambio capolavoro

Anche la tournee in Portogallo per la Roma sta per terminare. Ieri sera si è giocata la seconda amichevole contro il Casa Pia, vinta per 1-0 grazie al gol di El Shaarawy nel primo tempo. I giallorossi però anche in questo test non hanno convinto a pieno, mostrando diverse lacune sia a livello fisico che tattico. In particolare dalle ultime amichevoli giocate sarebbe emersa una problematica importante.

Questa riguarderebbe il futuro tra i pali della Roma. Rui Patricio ha un solo anno di contratto ancora con i giallorossi e di rinnovo ancora non si sarebbe parlato. L’erede, secondo i piani, sarebbe dovuto essere Mile Svilar, ma il portiere ex Benfica sembrerebbe non convincere. Così Tiago Pinto potrebbe anticipare i tempi e tentare uno scambio capolavoro.

Calciomercato Roma, Pinto anticipa i tempi per Vicario: possibile inserimento di Svilar nell’affare

La Roma continua a ragionare sul futuro tra i pali. Al momento la questione più spinosa riguarda Mile Svilar. Il portiere serbo è arrivato nella capitale per essere l’erede di Rui Patricio, ma il suo rendimento continua a non convincere, soprattutto dopo le ultime amichevoli disputate dai giallorossi.

Così, secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, Tiago Pinto potrebbe anticipare i tempi per trovare un nuovo numero uno per la Roma, che possa raccogliere l’eredità di Rui Patricio. Il nome in pole position è quello di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli la cui valutazione però si aggirerebbe oltre i 20 milioni di euro. Cifra notevole che difficilmente la Roma potrà investire già a gennaio, però Tiago Pinto potrebbe fare leva sul procuratore del portiere Giuffrida, i cui rapporti con la società sono ottimi. In più potrebbe tentare una mossa, inserendo proprio Svilar e qualche elemento delle giovanili nell’affare per cercare di ridurre il costo dell’operazione. Una missione difficile quella di Pinto, che però potrebbe trasformarsi in un capolavoro.