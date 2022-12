Calciomercato, rescissione ❌ ufficiale: il saluto del club 👋

Colpo di scena ufficiale con l’apertura del calciomercato invernale in vista. La rescissione dopo pochi mesi è ufficiale: ecco il comunicato del club

Calato il sipario sui Mondiali in Qatar, con il trionfo dell’Argentina dopo ben 36 anni dall’ultima volta, si prepara la ripresa della stagione per le squadre di club. Ripresa che avverrà contestualmente all’apertura della finestra di calciomercato invernale, fari accesi sulle manovre future di Tiago Pinto in casa Roma. Nel frattempo, dopo la rottura totale con un ex giallorosso, c’è l’ufficialità di una rescissione a sorpresa dopo quattro mesi e con poche presenze messe a referto.

La ripresa della stagione si avvicina, la Roma domani chiuderà il mini ritiro invernale in Portogallo. La squadra giallorossa chiuderà il ritiro in Algarve con la sfida agli olandesi del Waalwijk. Parallelamente alle attenzioni catalizzate dal campo di gioco, con la ripresa della Serie A programmata il 4 gennaio, tante attenzioni sono rivolte al futuro calciomercato invernale. Dalla Spagna arriva l’annuncio ufficiale sulla rescissione di un calciatore in passato accostato proprio alla Roma di Pinto e José Mourinho.

Calciomercato, UFFICIALE: Isco rescinde con il Siviglia

Le strade tra il Siviglia e Isco si separano ufficialmente dopo pochi mesi. Il centrocampista ex Real Madrid venne accostato la scorsa estate alla Roma di José Mourinho, poi la svolta in Liga con l’accordo con la squadra andalusa. Il calciatore trentenne però ha trovato poco il campo, appena 12 le presenze finora, e la rottura con Monchi è stata decisiva per la rescissione del contratto.

Poco fa sul sito ufficiale del Siviglia è apparso il comunicato circa la rescissione del contratto di Isco. Il club andaluso ha salutato il centrocampista ex Real Madrid, ora nuovamente libero a parametro zero. Con il mese di gennaio che si avvicina il suo futuro potrebbe tornare di stretta attualità anche in casa giallorossa. Da tempo Tiago Pinto ha preso la mano con i colpi a parametro zero, il profilo dello spagnolo potrebbe tornare presto d’attualità.