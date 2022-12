Calciomercato Roma, ritorno di fiamma immediato: bastano 4 milioni

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma in vista di gennaio per Tiago Pinto. Il general manager può chiudere l’affare low-cost per Mourinho

La ripresa ufficiale della stagione giallorossa si avvicina e tante attenzioni vengono catalizzate dall’operato di Tiago Pinto. Il general manager portoghese vuole accontentare il connazionale sulla panchina giallorossa in vista della sessione di calciomercato invernale. Dopo il colpo Ola Solbakken, che arriva a zero dal Bodo-Glimt, Il dirigente ex Benfica ci prova col ritorno di fiamma a gennaio. E l’occasione è a prezzo di saldo per Tiago Pinto, ecco tutti i dettagli.

Timidi segnali di ripresa per José Mourinho sono arrivati nella seconda amichevole in Algarve, vinta di misura contro il Casa Pia. La squadra giallorossa ha vinto per 1-0 la seconda sfida del ritiro portoghese, grazie al gol di Stephan El Shaarawy, il quale rinnovo è ancora in bilico. Tiago Pinto, oltre ad attenzionare il fronte del calciomercato in uscita, vuole puntellare la rosa giallorossa in vista della ripresa stagionale, fissata in casa il 4 gennaio. L’innesto di Solbakken rafforza il settore offensivo, ma grandi novità possono arrivare anche a centrocampo in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Aoaur: bastano 4 milioni a gennaio

Il nome più caldo è quello di Davide Frattesi, la volontà del calciatore e della Roma è chiara da tempo, resta da trovare la quadra con il Sassuolo che ne detiene il cartellino. Ma il ritorno del’ex Primavera non è l’unica pista per rafforzare il settore nevralgico di gioco in vista di gennaio. Torna di moda anche il profilo del centrocampista Houssem Aouar, in scadenza di contratto con il Lione a giugno.

Secondo quanto scrive il quotidiano Leggo la pista Frattesi non è l’unica calda per il centrocampo giallorosso a gennaio. Anche la suggestione Aouar potrebbe tornare di stretta attualità nelle prossime settimane per Tiago Pinto. Il prezzo del cartellino del centrocampista, che andrà in scadenza il prossimo giugno, può rappresentare una notevole occasione per il gm della Roma. Il Lione potrebbe lasciarlo partire a fronte di un’offerta da 4 milioni di euro, per non perderlo a costo zero dopo il calciomercato invernale.