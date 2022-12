Calciomercato Roma, soluzione in anticipo: accordo già trovato

La Roma anticipa i tempi per il grande colpo e Tiago Pinto trova la soluzione per gennaio: c’è già l’accordo col giocatore

Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato Tiago Pinto ha già fatto i salti mortali per riuscire a costruire una rosa importante a José Mourinho, con l’arrivo di calciatori dalle qualità indiscusse a parametro zero o a costi contenuti. L’esempio di Paulo Dybala probabilmente è quello più calzante per far capire il ‘miracolo’ compiuto dal general manager giallorosso.

Adesso a complicare ulteriormente le cose ci sono i paletti del Fair Play Finanziario imposti dall’Uefa, ma comunque Tiago Pinto starebbe pianificando di anticipare un colpo importante già a gennaio. L’obiettivo è ancora una volta Davide Frattesi, che il portoghese potrebbe portare alla Roma già il prossimo mese invece che attendere l’estate.

Calciomercato Roma, accordo con Frattesi: Bove la carta vincente

Davide Frattesi continua a essere uno degli obiettivi principali della Roma per rinforzare il centrocampo. Già in estate è stato vicino al ritorno nella capitale, ma poi con il Sassuolo non si è trovato l’accordo economico. Questa volta però i giallorossi sarebbero intenzionati a tornare all’attacco con la carta vincente per sbloccare l’affare.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’accordo tra la Roma e il giocatore già ci sarebbe. Ora bisogna trattare col Sassuolo che come noto è bottega cara. 35 milioni il prezzo di Frattesi, ai quali andrebbe decurtato il 30% che la Roma detiene sulla rivendita. Inoltre a sbloccare l’affare già a gennaio potrebbe essere Edoardo Bove, centrocampista che piace ai neroverdi. Con l’inserimento di Bove potrebbero aumentare le chance di un ritorno nella capitale già a gennaio per Frattesi. Con le contropartite e la percentuale di rivendita in favore della Roma il prezzo potrebbe scendere a 12 milioni circa. Non poco, ma comunque uno sconto notevole per un colpo che sicuramente sarebbe importante per la rosa giallorossa.