Calciomercato Roma, seconda occasione: la decisione di Mourinho

Calciomercato Roma, caso Karsdorp e decisione presa da parte dei giallorossi. Le ultime sul futuro dell’olandese.

Il nome di Rick è stato certamente tra i maggiormente discussi nel corso delle ultime settimane, alla luce di una vera e propria telenovela che ha suscitato non poca attenzione nella Capitale e non solo. Quanto accaduto in quel di Reggio Emilia più di un mese fa è ormai cosa nota a tutti, così come ben note sono le parole spese in quella circostanza da José Mourinho nei confronti di un mister X la cui identità sarebbe stata svelata da lì a poco.

Sarebbero bastate infatti poche ore per comprendere come il soggetto della sviolinata del portoghese fosse quel terzino ex Feyenoord distintosi negli ultimi giorni per un atteggiamento “non professionale” e che aveva portato José addirittura a esortarlo a cercarsi un’altra squadra per gennaio. Al di là delle grandi difficoltà vissute dalla squadra in quella fase, la piazza tutta sembrava comunque essersi schierata dalla parte dell’allenatore, consapevole che dietro il suo comportamento ci fossero delle motivazioni difficilmente coglibili dall’esterno.

La fermezza e la disciplina del portoghese, unitamente ad un atteggiamento non proprio distensivo da parte del calciatore, sembravano lasciar intendere come ci fossero tutti i presupposti per assistere ad un sicuro addio. Questo alla luce di una frattura figurante come non curabile e un allontanamento da Trigoria da parte di Karsdorp durato più tempo del previsto.

Calciomercato Roma, telenovela e ribaltone: le ultime su Karsdorp

Ben consapevoli dell’importanza del numero due e di una situazione che, almeno inizialmente, si credeva poter portare la Roma a svendere un giocatore affidabile e reduce da diverse stagioni ad alti livelli, plurime squadre hanno in queste settimane bussato alla porta di Tiago Pinto e colleghi. Tra le ultime, come già raccontatovi, l’Ajax, al quale però da Trigoria è arrivata una risposta ben chiara.

Da quest’ultima si comprende bene come la posizione della Roma sia chiarissima da tempo. A ricostruire la situazione è stata La Gazzetta dello Sport che ha parlato di un calciatore che sta facendo di tutto per risalire le gerarchie e riconquistare la fiducia. In Portogallo si sta allenando bene e ha già giocato uno spezzone della prima amichevole, contro il Cadice. La risalita è tutt’altro che utopistica ad oggi e uno scenario in cui l’olandese resti all’ombra del Colosseo è molto più che ipotizzabile.

La vicenda si è evoluta e sembra dunque essere andata verso la giusta direzione. A non essere cambiata è la posizione della Roma, da sempre fermissima sul proprio must. Rick partirà solo al fronte di un’offerta che lo allontani definitivamente dalla Capitale e che porti nelle casse dei Friedkin un bottino ritenuto congruo. Karsdorp intanto continua a lavorare e, come scrive sempre la Rosea, spera di cambiare il proprio futuro, restando giallorosso.