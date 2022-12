Calciomercato Roma, doppio domino 😱 Juventus: ennesimo ribaltone 🔥

Calciomercato Roma, il domino con la Juventus non termina mai: l’irruzione dalla Premier che cambia di nuovo tutto.

La Roma si proietta alla prossima sessione invernale di calciomercato con la volontà di recitare un ruolo da protagonista, sodisfando le richieste di José Mourinho.

I giallorossi, sotto questo punto di vista, si stanno già muovendo sotto traccia in diverse direzioni, per capire al fattibilità delle varie operazioni. Oltre al ritorno di fiamma per Frattesi, infatti, la Roma sta setacciando anche il mercato degli esterni destro, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui si presentassero le condizioni propizie per la cessione di Karsdorp. Il terzino olandese si è messo nuovamente al servizio della squadra, presentandosi regolarmente agli allenamenti. Il futuro dell’ex Feyenoord, però, resta un’incognita ancora tutta da sbrogliare.

Calciomercato Roma, intreccio Karsdorp-Fresneda: allarme Juventus

Tra i club che hanno messo gli occhi sul laterale della Roma c’è anche la Juventus, che però non sembra assolutamente intenzionata a mettere sul piatto i 10-12 milioni di euro richiesti dai giallorossi per la cessione a titolo definitivo di Karsdorp.

I bianconeri potrebbero affondare il colpo solo provando ad imbastire l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione che non intriga Tiago Pinto. Se ne riparlerà verosimilmente nel corso delle prossime settimane, con la Juve che nel frattempo sta vagliando diverse alternative.

Una di queste porta ad Ivan Fresneda, terzino destro in forza al Valladolid per il quale si è accesa una vera e propria sfida. Seguito con attenzione dalla Juventus e dal Real, Fresneda sarebbe finito nel mirino anche di Arsenal e Newcastle: i Gunners ed i Magpies sarebbero intrigati all’idea di anticipare la concorrenza già a gennaio, per anticipare una concorrenza che nel corso delle prossime settimane sta diventando sempre più folta. A riferirlo è il Daily Express. Nel caso in cui dovesse sfumare l’opzione Fresneda per la Juventus, è chiaro che i bianconeri potrebbero ritornare a considerare la candidatura di Karsdorp da una posizione diversa.