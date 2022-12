Calciomercato Roma, prezzo alle stelle: “Non conviene chiamare”

Calciomercato Roma, l’annuncio che fa tremare Pinto e che mette con le spalle al muro il gm dei giallorossi: “Non conviene nemmeno chiamare”

Il Mondiale ha messo in mostra diversi elementi, anche di squadre impensabili. Soprattutto per quello che è il ruolo nel club. Sicuramente in questo contesto la nazionale che maggiormente si è messa in mostra è stata quella marocchina, eliminata in semifinale dalla Francia.

Parliamo, evidentemente, di Ounahi, centrocampista dell’Angers che Mourinho ha “benedetto” proprio durante il Mondiale con parole al miele. Parole che hanno fatto anche pensare ad un possibile interesse della Roma per il giocatore. Certo, il cartellino adesso costa un botto di soldi che Pinto probabilmente non sa dove prendere visto quello che è l’andazzo. Ma andiamo a vedere quello che è successo in diretta.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Ounahi

Intervenuto alla diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, ha parlato della questione Ounahi l’agente Fifa Fabrizio Ferrari. Parole che non lasciano scampo a commenti e che non permettono di fare nessuna interpretazione. Ounahi se lo chiedevi prima del Mondiale lo prendevi a meno di venti milioni, adesso sotto i trentacinque milioni non vale la pena nemmeno chiamare”.

Insomma, una cifra decisamente fuori dalla portata non solo per la Roma, ma anche per l’Inter che secondo le ultime informazioni di radiomercato ci ha fatto anche un pensiero. A queste condizioni, la sensazione, è che solamente le big della Premier League si possano permettere il giocatore. Che, ormai, è anche pronto all’uscita visto che il presidente dell’Angers, qualche giorno fa, ha espressamente dichiarato di sapere che sarà assai difficile riuscire a trattenerlo nei prossimi mesi. Al massimo il marocchino potrebbe rimanere con il suo attuale club fino alla fine della stagione per cercare una salvezza difficile. Ma dopo, di certo, sarà addio.