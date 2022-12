Roma, Wijnaldum come Belotti: le ultime dal Portogallo

Roma, gli ultimi aggiornamenti dal Portogallo sulle condizioni dei giallorossi. Ecco cosa sta succedendo a Wijnaldum.

L’olandese resta certamente uno dei rammarichi più importanti della prima parte di stagione, alla luce di un’indisponibilità fisica con la quale Mourinho e lo stesso calciatore hanno dovuto fare i conti dopo un’estate trascorsa a rincorrerlo e ad attenderlo. Che la sua assenza abbia pesato non poco è sotto gli occhi di tutti, soprattutto alla luce del tardivo inserimento del sostituto Camara, approdato a fine mercato in modo totalmente emergenziale.

Il peggio sembrerebbe comunque essere passato, come emerso da una serie di notizie abbastanza positive e che attualmente lasciano intendere come il rientro e la messa a disposizione dell’olandese sembrino ormai prossimi. Il calvario non è certamente stato dei più semplici, con l’inizio della fine fissato al periodo di fine agosto, quando durante uno degli allenamenti precedenti alla sfida con la Cremonese, Gini rimediò un brutto infortunio alla tibia.

Roma, le ultime dal Portogallo su Wijnaldum: si allena con Belotti

Il proseguimento della storia è purtroppo cosa nota, con una squadra e una piazza prontamente schieratasi al suo fianco e con lo stesso Mourinho sceso in campo per difendere quel Felix Afena Gyan preso di mira da alcuni tifosi in quanto fautore del tackle killer ai danni di Wijnaldum sui prati di Trigoria.

A distanza di quattro mesi, come detto, la situazione sembra essere prossima al rientro, con il giocatore rimasto in Olanda per diverso tempo e adesso reduce da un percorso di fisioterapia e riabilitazione che hanno contraddistinto questa parentesi di lontananza dal campo. Attualmente in Portogallo con la squadra, abbiamo raccolto già ieri buone notizie sulle sue condizioni, testimoniate dalla sua presenza tra il corpo squadra durante l’allenamento di martedì.

Nella giornata odierna, ad Albufeira la rosa è tornata ad allenarsi e oggi pomeriggio Wijnaldum svolgerà un differenziato insieme ad altri calciatori alle prese con problematiche di varia entità e natura. Tra questi Belotti, Darboe e Tahirovic.