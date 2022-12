La vittoria della Conference League nella scorsa stagione è solo il primo passo verso un futuro roseo. Nonostante la delusione per i risultati delle ultime partite di Serie A prima della sosta per i Mondiali in Qatar, la Roma può guardare al futuro con ottimismo. Se non nell’immediato, quanto meno a lungo termine.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!