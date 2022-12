Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a gennaio: doppio asso Pinto

Calciomercato Roma, colpaccio per Mourinho a gennaio. Pinto ha diversi jolly ma la trattativa resta complicata, gli ultimi aggiornamenti.

Come sovente evidenziato, in casa giallorossa c’è attesa per quello che sarà il prossimo futuro. Questo soprattutto alla luce di quelle che sono state le difficoltà palesate dai giallorossi nel corso delle ultime settimane prima della pausa per il Mondiale in Qatar. La piazza si augura che il congedo dagli impegni e che il lavoro svolto insieme tra Portogallo e Giappone possa aver aiutato.

Non basterà però solamente questo per far sì che le diverse problematiche emerse nel corso del recente passato possano dirsi totalmente superate. Una delle questioni più calde ha certamente interessato Rick Karsdorp, il cui futuro è ancora un tabù ma circa il quale sono arrivate novità e notizie quantomeno confortanti. Certo, l’accusa della Fifpro è importante quanto grave ma la presenza del giocatore in penisola iberica e nel corso delle amichevoli prima di Natale rappresentano un segnale di distensione da non sottovalutare.

Calciomercato Roma, Frattesi a gennaio: doppio jolly Pinto

Se Rick dovesse alla fine rimanere, lo scenario accontenterebbe non poche parti coinvolte, a patto che tutte le asperità vengano limate e che venga a esseri grande chiarezza tra Mourinho e il giocatore stesso. Dal punto di vista di Pinto, uno scenario del genere permetterebbe inoltre di concentrarsi su questioni da tempo prioritarie e divenute improvvisamente subalterne per una questione nata quasi dal nulla.

In attesa di novità su tale fronte, intanto, riferiamo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport su uno scenario da tempo riguardante la Roma ma riscaldatosi con particolare veemenza nel corso delle ultime ore. Il riferimento è al mai tramontato interesse della Roma e di Mourinho per Davide Frattesi, seguito con insistenza già in estate.

Il giocatore non ha mai nascosto l’anelito al voler ritornare all’ombra del Colosseo ma la grande difficoltà è sempre stata rappresentata dalla posizione del Sassuolo. Stando alle ultime, il giocatore resta nel mirino dopo i tentativi della scorsa estate, pur restando un’operazione non semplice. Il Sassuolo continua a chiedere tanto ma ci sono due condizioni che favoriscono la Roma. Il 30% della futura rivendita che vale come sconto e l’avere dei giovani che interessano a Carnevali quali Bove e Volpato. La prossima settimana ci saranno aggiornamenti con i due club e gli agenti di Frattesi.