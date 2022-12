Roma, Mourinho ha deciso: la risposta al Portogallo

Roma, Mourinho ha deciso: ancora nulla di ufficiale ma lo Special One è orientato a rispondere in questo modo al pressing della federazione portoghese

La Roma ha concluso il ritiro in Portogallo ma José Mourinho è rimasto in Patria, prima di tornare nella Capitale all’inizio della prossima settimana, per trascorrere il Natale con i propri familiari. Un Natale che potrebbe essere galeotto visto quello che è stato – ed è – il pressing della federazione portoghese che lo vorrebbe alla guida della Nazionale.

Un incontro, così come raccontato da A Bola nei giorni scorsi, ci sarà, ma lo Special One, almeno stando a quelle che sono state le informazioni riportate da Sky nel corso delle ultime ore, una decisione l’avrebbe presa. Nulla di ufficiale, ovviamente, almeno per ora, ma si va verso una risposta negativa da parte del tecnico, che pensa solamente alla Roma.

Roma, Mourinho dirà di no al Portogallo

Pur consapevole e onorato della possibilità che gli è stata messa davanti, Mourinho al momento non si sentirebbe “pronto” a lasciare la Roma e a mettersi alla guida di una nazionale. Non è il momento di fare il selezionatore. Se ne potrebbe riparlare più avanti, magari in quella fase di avvicinamento al Mondiale tra quattro anni, ma per adesso “si va verso una risposta negativa” sottolineano da Sky.

E mentre sui socia impazza l’hashtag #Mourinho, lo Special ha deciso di rimanere fedele alla promessa fatta ai tifosi della Roma e ai Friedkin: e cioè quella di portare la squadra a vincere trofei anche in questa e magari anche nella prossima stagione dopo la Conference League conquistata a Tirana.