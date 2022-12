Calciomercato, intreccio Juve-Roma: 30 milioni e telenovela (in)finita

Calciomercato Roma, l’offerta da 30 milioni del Manchester United che travolge la Juventus e apre a nuovi orizzonti.

Il mercato dei terzini rappresenterà un’ottima fucina che orienterà le mosse di molti addetti ai lavori. Alla luce delle ben note vicende relative a Rick Karsdorp, Tiago Pinto monitora il tutto con estrema attenzione, pronto ad intervenire qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni.

Per il laterale olandese, però, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fare sconti. Scartata la possibilità di imbastire un affare con la formula del prestito, la Roma continua a chiedere almeno 10-12 milioni di euro per cedere l’ex Feyenoord, seguito da tempo dalla Juventus. I bianconeri, però, nei timidi sondaggi esplorativi condotti avrebbero esternato la volontà di non andare oltre un prestito, a cui aggiungere eventualmente un diritto di riscatto. A queste condizioni, un’intesa tra Juve e Roma è impossibile da concretizzare.

Calciomercato Roma, Juventus-Malo Gusto: irruzione United, cosa cambia sul fronte Karsdorp

La “Vecchia Signora” aveva condotto dei sondaggi esplorativi per capire anche la fattibilità dell’operazione Malo Gusto. Il laterale destro del Lione è finito da tempo nel dossier di Cherubini, che però si è limitato a tastare il terreno, non approfondendo i discorsi.

Le prestazioni in crescendo fornite dal laterale francese non sono passate inosservate, al punto che quella che potrebbero crearsi i presupposti per una vera e propria asta.

Come riferito da Media Foot, infatti, Malo Gusto sarebbe finito prepotentemente nei radar dello United. I “Red Devils”, infatti, avrebbero già in serbo un’offerta da 30 milioni di euro per far saltare il banco. Laddove questa cifra dovesse essere confermata, non si allontanerebbe troppo dalla richiesta fatta recapitare dal Lione alla folta schiera di pretendenti al gioielli classe ‘2003. Nel caso in cui lo United dovesse anticipare la concorrenza, è chiaro che la Juve potrebbe orientare altrove i propri obiettivi. Un eventuale ritorno di fiamma per Karsdorp, più convinto, non sarebbe dunque da escludere.