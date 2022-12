Calciomercato Roma, ribaltone Allegri: salta tutto

Calciomercato Roma, ribaltone Allegri che ha deciso di non cedere il giocare. In questo modo la possibilità che salti tutto è reale

Allegri blocca tutto. Almeno per ora. Quindi, forse, se ne riparlerà solamente verso la fine del calciomercato invernale che il prossimo 2 gennaio aprire in maniera ufficiale i battenti.

La Roma comunque così come gli altri club già si sta muovendo anche complice la sosta del campionato per il Mondiale. E nell’ultimo periodo si è parlato con particolare insistenza di un possibile addio di Karsdorp. Non tanto per i demeriti del calciatore, ma per quella che è stata la frattura tra lui e Mourinho nei minuti successivi alla fine della gara contro il Sassuolo. Pinto vorrebbe vederlo a titolo definitivo ma di soldi ne circolano pochi e si è parlato anche di un possibile scambio con la Juventus dove sarebbe dovuto rientrare De Sciglio. Ma a quanto pare così non sarà secondo le informazioni che questa mattina ha riportato TuttoSport.

Calciomercato Roma, salta lo scambio con la Juventus

Allegri infatti non ha grosse opzioni sulle corsie e ha bloccato per il momento tutte quelle che sono le uscite in quella zona del campo. Lo scambio quindi salta ma la Juve monitorerà ancora la situazione attorno a Karsdorp nelle prossime settimane, magari sperando in quello che potrebbe essere un “allentamento” di Pinto sulle condizioni.

Intanto l’olandese è tornato ad allenarsi con il gruppo in Portogallo e si è impegnato. E anche molto. Ma questo potrebbe anche non bastare per Mourinho. Vedremo come andrà a finire, in ogni caso la cosa certa è che Karsdorp nonostante tutto è e rimarrà sul mercato.