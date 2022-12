L’Inter sacrifica Barella: Marotta inguaia Barella

Scelta sorprendente dell’Inter, pronta a sacrificare Nicolò Barella: Roma sorpresa per la scelta di Marotta e colpo soffiato ai giallorossi

Il calciomercato è imprevedibile, anche i giocatori considerati incedibili davanti all’offerta giusta potrebbero partire. In casa Inter potrebbe arrivare una scelta imprevedibile che cambierebbe notevolmente la prossima sessione di calciomercato estiva. Marotta infatti sembrerebbe pronto a sacrificare uno dei top player nerazzurri, ovvero Nicolò Barella.

Il futuro del centrocampista ex Cagliari potrebbe a sorpresa legarsi anche a quello della Roma, che per il centrocampo continua a inseguire Davide Frattesi per riportarlo nella capitale dal Sassuolo. Un intreccio con l’Inter che potrebbe inguaiare anche Tiago Pinto e scombinare i suoi piani.

Calciomercato Roma, Inter su Frattesi se parte Barella

La Roma continua a lavorare per mettere a segno il colpo Davide Frattesi dal Sassuolo, cercando di anticipare i tempi prendendolo a gennaio. Per i giallorossi, qualora non riuscissero a convincere i neroverdi nella sessione invernale di calciomercato, inserendo anche Bove nell’affare, i problemi potrebbero arrivare in estate.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb.com’, qualora l’Inter a giugno dovesse cedere uno tra Barella e Calhanoglu, potrebbe far partire l’assalto proprio a Frattesi disponendo di un tesoretto importante. Questo potrebbe inguaiare la Roma, che rischierebbe di perdere Frattesi. Per questo potrebbe essere importante riuscire a trovare l’accordo con il Sassuolo già a gennaio, per evitare poi brutte sorprese.