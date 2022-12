Calciomercato Roma, virata decisiva: via libera per il bomber

Il futuro del bomber potrebbe cambiare ma essere sempre in Serie A: virata decisiva strada spianata per il colpo in attacco

Momento di bilanci anche in casa Roma, vista l’imminente apertura del calciomercato invernale. Tra le fila dei giallorossi andranno risolte diverse situazioni prima di iniziare a investire per colmare alcune lacune mostrate nella prima parte di stagione. Rimane da risolvere la questione Karsdorp, che dopo la rottura con Mourinho è stato convocato per il Portogallo e utilizzato nelle amichevoli. Ma la pace non sarebbe fatta.

Nel frattempo anche il futuro di Eldor Shomurodov rimane in bilico, che continua a faticare a ritagliarsi spazio dietro ad Abraham e Belotti. Inoltre con l’arrivo di Solbakken potrebbe peggiorare la situazione. Sulle sue tracce c’è il Torino di Juric e proprio dalla Serie A arriva la virata che spiana la strada.

Calciomercato Roma, Cremonese su Henry: via libera per Shomurodov

Il futuro di Eldor Shomurodov a gennaio potrebbe cambiare. L’attaccante uzbeko è all’interno della lista dei cedibili della Roma, come dimostrato anche nelle ultime amichevoli in Portogallo, con il poco minutaggio concessogli da Mourinho.

Sulle tracce dell’attaccante uzbeko c’è già da tempo il Torino, ma non solo. Infatti anche la Cremonese starebbe cercando un attaccante e Shomurodov sarebbe uno degli osservati speciali. Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, l’attaccante della Roma però non sarebbe la prima scelta per la Cremonese, che in cima alla lista avrebbe il nome di Thomas Henry del Verona. Così il Torino potrebbe avere la strada spianata per cercare di arrivare a Shomurodov.