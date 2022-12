Calciomercato Roma, bomba Frattesi: meno di 10 milioni a gennaio

La Roma continua a inseguire il sogno Frattesi e Tiago Pinto valuta la strategia per strapparlo al Sassuolo con meno di 10 milioni a gennaio

Il calciomercato invernale sta per aprirsi e le trattative sono già infuocate. Non c’è un attimo di pausa e anche durante le feste di Natale si è ragionato su come poter rinforzare la rosa giallorossa a gennaio, nonostante i paletti imposti dall’Uefa per il Fair Play Finanziario. Tra gli obiettivi principali di Tiago Pinto per la Roma c’è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che ha espresso al sua voglia di tornare a vestire la maglia giallorossa più volte nell’ultimo periodo.

Così il general manager della Roma sta valutando come poter far partire l’assalto già a gennaio, nonostante una valutazione di 30-35 milioni da parte del Sassuolo, con i giallorossi che vantano uno sconto del 30% per la clausola sulla prossima cessione. Tiago Pinto potrebbe provare a prendere subito Frattesi con meno di 10 milioni.

Calciomercato Roma, le valutazioni di Bove e Volpato la chiave per Frattesi

Il duro lavoro per portare Davide Frattesi subito alla corte di José Mourinho continua. La valutazione del giocatore come detto si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, e su questa il Sassuolo non vorrebbe muoversi. La Roma però ha il diritto al 30% sulla prossima rivendita del giocatore, che dunque si tramuta in sconto per i giallorossi, portando il costo a circa 21 milioni.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, fondamentali nella trattativa potrebbero essere le valutazioni di Bove e Volpato che potrebbero essere inseriti nell’affare. Entrambi sarebbero valutati 7-8 milioni di euro dai giallorossi, che porterebbero il costo dell’operazione sotto i 10 milioni di euro. Il problema però è che il Sassuolo sembrerebbe non avere la stessa idea sulle valutazioni delle contropartite. Questa distanza di valutazioni potrebbe risultare decisiva per la buona riuscita dell’operazione. Adesso la Roma ha poco più di un mese per cercare di trovare un accordo con il Sassuolo, visto che con l’entourage del giocatore non ci dovrebbero essere problemi. Frattesi ha pubblicamente dichiarato la sua voglia di Roma, altra cosa che potrebbe essere decisiva.