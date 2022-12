Calciomercato Roma, ex Lazio con le valigie: Smalling l’erede

Chris Smalling continua a essere osservato da diversi club vista la scadenza del contratto a giugno: potrebbe essere l’erede di un ex Lazio

Il futuro di Chris Smalling è improvvisamente diventato un problema da risolvere per la Roma. Il difensore nella capitale si è sempre trovato bene e per la rosa di Mourinho è un vero e proprio leader ormai. L’inglese regge l’intera retroguardia e si è dimostrato anche un ottimo motivatore con il connazionale Abraham in questo periodo difficile per lui.

La scadenza del contratto a giugno 2023 però diventa un problema per la Roma. All’interno dell’accordo c’è una clausola che prevedere il rinnovo di un anno dopo il raggiungimento del 50% delle presenze, ma solo Smalling può decidere se attivarla o meno. Nel frattempo la Roma ha presentato al giocatore anche un’offerta di rinnovo biennale, per accelerare le pratiche, ma lui ha preso tempo. Sulle sue tracce ci sono già diversi club, tra cui l‘Inter. I nerazzurri lo vorrebbero come erede di un altro difensore.

Calciomercato Roma, de Vrij verso l’addio: Smalling come possibile erede

L’Inter è una delle squadre che continua a seguire con interesse il profilo di Chris Smalling. Il rinnovo con la Roma è in una fase di stallo, con i giallorossi che hanno avanzato la loro proposta e il difensore che ha chiesto tempo. Ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per ricevere una risposta definitiva.

Nel frattempo in casa Inter saranno giorni decisivi anche per il futuro di Stefan de Vrij. Anche il difensore olandese andrà in scadenza di contratto a giugno 2023, e i nerazzurri sono già alla ricerca del possibile erede. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la decisione sul futuro di de Vrij potrebbe portare all’assalto a Smalling, che potrebbe essere l’erede dell’ex Lazio nella rosa di Simone Inzaghi. Certo l’Inter dovrà fare i conti con la concorrenza della Juventus e di alcuni club di Premier League. Ma in primis con la Roma, che non vuole rinunciare al proprio pilastro difensivo e cercherà di chiudere il rinnovo prima che il tempo porti a una situazione difficile da recuperare.