Dalla Roma all’Inter, domino bomba da 50 milioni

Calciomercato Roma, l’addio in Inghilterra che potrebbe portare Pinto a cederlo all’Inter: intreccio a sorpresa.

Sebbene manchino ancora alcuni giorni prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, le indiscrezioni legate ai possibili affari in quota si stanno rincorrendo senza soluzione di continuità.

All’interno di questo tourbillon di rumours, un ruolo non banale potrebbe essere ricoperto dalla Roma di José Mourinho. Dopo aver perfezionato l’acquisto di Ola Solbakken, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il filone legato alle entrate, però, sarà inevitabilmente connesso a quello delle possibili uscite. Sotto questo punto, la questione Karsdorp può rappresentare un autentico spartiacque. La frattura tra l’ex Feyenoord e l’ambiente Roma non è stata ancora rimarginata, così come ammesso dal suo avvocato nel corso di un intervento nella diretta Twitch di TV PLAY. Tuttavia, al momento nessun club è arrivato a soddisfare le richieste economiche di Pinto, che non ha alcun interesse a fare sconti.

Calciomercato, intreccio Dumfries-Roma: così Karsdorp può essere nerazzurro

La Roma valuta Karsdorp non meno di 12 milioni di euro, e non vuole imbastire la trattativa in prestito. Lo scenario è da monitorare con attenzione, nella misura in cui la Juve si è limitata ad effettuare dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il Fulham ha bussato alla porta, ma ha fatto immediatamente un passo indietro.

Chissà che non si possano creare alla fine le condizioni per un trasferimento del terzino olandese all’Inter. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con il nuovo assalto del Chelsea per Dumfries, con i Blues che non sarebbero recalcitranti a mettere sul piatto i 45-50 milioni richiesti dall’Inter.

Dumfries è uno dei pupilli di Simone Inzaghi, ma potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio. A quel punto, Marotta si troverebbe nelle condizioni di dover acquistare un esterno di ruolo. E chissà che non possa bussare alla porta proprio della Roma, che soprattutto negli ultimi giorni della sessione di calciomercato potrebbe aprire alla cessione di Karsdorp. Un’alternativa, sempre in linea ipotetica, potrebbe essere anche Juan Cuadrado, con cui ci sarebbero già stati dei contatti non ancora approfonditi.