Calciomercato Roma, destini incrociati: Karsdorp decisivo

Il futuro di Rick Karsdorp diventa fondamentale anche per il destino di un altro giallorosso a gennaio: destini incrociati sulla fascia

Le dinamiche di calciomercato possono sempre portare a sviluppi e intrecci inaspettati. Solo due giorni all’apertura ufficiale della sessione per i trasferimenti, con la Roma che continua a cercare una quadra tra uscite ed entrate per rimanere all’interno dei paletti fissati dall’Uefa. Cedere per acquistare, questa continua a essere la strategia giallorossa e inevitabilmente tra i profili con le valigie pronte c’è Rick Karsdorp.

La rottura con società e allenatore ormai è cosa ben nota a tutti, così si sta cercando una soluzione per l’addio a titolo definitivo a gennaio, con la valutazione di 10 milioni che sicuramente non agevola le cose. Il destino di Karsdorp però potrebbe intrecciarsi con quello di un altro giallorosso. Il suo futuro potrebbe aprire o chiudere le porte a un altro addio.

Calciomercato Roma, cinque pretendenti per Karsdorp: il futuro di Vina dipende dall’olandese

Cedere Rick Karsdorp sarà un’operazione non semplicissima per la Roma. Il problema non è l’appeal che suscita il giocatore, ma la volontà di venderlo a titolo definitivo e non in prestito. Anche perché, diverse squadre si sono già fatte sotto per prenderlo in prestito, come: Juventus, Lille, Marsiglia, Ajax e Fulham. I 10 milioni di valutazione per l’addio a titolo definitivo di certo non facilitano la cessione.

Nel frattempo al futuro dell’olandese sarebbe legato anche quello di un altro romanista. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, anche il destino di Matias Vina sarebbe legato a quello di Karsdorp. Qualora il terzino olandese dovesse partire, con Zalewski che potrebbe essere spostato spesso sulla destra, Vina potrebbe guadagnare una posizione nelle gerarchie di Mourinho, dove ora oltre che dietro al polacco si trova anche dietro a Spinazzola. Ma qualora Karsdorp dovesse rimanere a Roma per lui potrebbero aprirsi le porte della Turchia. Infatti sulle sue tracce continua a esserci il Galatasaray che lo prenderebbe volentieri. Dunque destini incrociati sulle fasce per i due romanisti, che con l’arrivo dell’anno nuovo attendono sviluppi sul loro futuro.