Juventus e Roma fatte fuori, colpo Mondiale in Serie A

Calciomercato Roma, assalto dell’ex Milan per il colpo Mondiale che tange anche il mondo Inter. Ecco cosa sta succedendo.

Come spesso sottolineato, le prossime settimane saranno molto importanti da tanti punti di vista, in casa Roma e non solo. Per quanto concerne i giallorossi, questi sono attesi da impegni non poco delicati, sottintendenti plurime ostilità legate anche al delicato momento vissuto dagli uomini di Mourinho nell’ultimo periodo di campionato.

Come ricorderete, l’ultima settimana del 2022 calcistico si era aperta con lo scacco contro la Lazio, proseguendo non proprio felicemente sui binari che condussero al doppio pareggio con Sassuolo e Torino, condito anche dalla frattura Karsdorp e, più in generale, da una disillusione e una tristezza da intendersi come conseguenza delle aspettative ben diverse con le quali era iniziata la stagione. Abbiamo più volte evidenziato come il tempo sia ancora dalla parte della Roma, soprattutto alla luce di distanza in campionato non poi così importanti, soprattutto per zone di classifica rappresentanti l’obiettivo posto dai Friedkin ai proprio dipendenti la scorda estate.

Calciomercato Roma, Galliani sogna in grande: sfida alle big per Juranovic

Lungi da utopistiche previsioni o sogni, il piazzamento da raggiungere è quello che garantisca un posto in Champions League, al fine di migliorare le entrate del club e la sua visibilità, oltre che ad apportare lustro e fascino ad una dimensione che sta cercando di crescere da tempo sotto tanti punti di vista.

Molto dipenderà certamente anche dalle risposte che arriveranno sul campo da Dybala e colleghi, nella speranza di poter contare su un recupero definitivo del 21 e di poter abbracciare finalmente un Georginio Wijnaldum la cui assenza si è percepita non poco, soprattutto nei momenti più delicati della stagione. Altra importante discriminante sarà poi certamente quella del calciomercato, laddove Tiago Pinto è atteso da plurimi interventi.

Particolare attenzione merita quanto riferito da SportMediaset, a detta dei quali il Monza sarebbe piombato su uno dei calciatori reduci dalle migliori prestazioni nel Mondiale. Ci riferiamo al terzino Josip Juranovic, militante nel Celtic e seguito anche dalla Roma e dall’Interi in Serie A. Galliani valuta la possibilità di concretizzare quello che sarebbe un gran colpo, testimoniato anche dalla nobiltà delle altre pretendenti quali Chelsea, Manchester United, Espanyol, Torino e due big di Bundes.