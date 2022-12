Calciomercato Roma, frenata ufficiale per l’attaccante

Manchester United e Roma sembrerebbero pronte ad intavolare una trattativa per portare l’attaccante alla corte di Ten Hag, ecco i dettagli

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, eppure, come sempre durante questo periodo, le voci sulle possibili trattative si fanno sempre più insistenti, soprattutto per una squadra come la Roma che è in cerca di acquirenti per i giocatori in esubero non ritenuti all’altezza da José Mourinho.

Uno di loro è l’attaccante Eldor Shomurodov al quale Pinto ha cercato una sistemazione già in estate, purtroppo senza successo. La sua cessione sbloccherebbe la trattativa in entrata per Frattesi, per il quale le richieste del Sassuolo sono ancora piuttosto elevate nonostante il calciatore abbia manifestato più volte la volontà di trasferirsi in giallorosso.

Come la Roma sono tante le squadre che stanno sondando il mercato in cerca di un possibile colpo in grado di rilanciare le sorti della stagione.

Un esempio è il Liverpool di Klopp, che ha ufficializzato l’acquisto di Gakpo, giovane di grandi speranze che si è messo in mostra durante il mondiale in Qatar, ma soprattutto c’è il Manchester United che è in cerca di un sostituto di Cristiano Ronaldo ed il nome individuato dalla società potrebbe essere proprio uno degli uomini di Mourinho.

Manchester United follia sul mercato: per l’attacco si pesca in casa Roma

Il divorzio tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo ha scosso il mondo del calcio, soprattutto per la modalità in cui è avvenuto, ed è destinato a scuotere anche l’imminente finestra di calciomercato.

L’addio del numero 7 lascia un buco nella rosa, ma alleggerisce non di poco le spese del club che risparmia circa 26 milioni netti, cifra che lascia margine per poter intavolare una trattativa di livello.

Ten Hag sta facendo pressing sulla società perché questo avvenga il prima possibile, per non rischiare di arrivare a ridosso della chiusura del mercato senza una rosa pronta e uno dei nomi che piacciono al tecnico è quello di Tammy Abraham, sul quale però il Chelsea ha un diritto di ricompera che però difficilmente avverrà alle cifre pattuite inizialmente.

80 milioni ad oggi sono un’utopia, ecco perché la possibilità di una trattativa con il Manchester potrebbe essere la soluzione migliore nel caso in cui la società decida di privarsi dell’attaccante inglese.

Abraham non è l’unico nome sondato dai Red Devils, nella loro lista dei desideri figura anche Jonathan David, attaccante veloce in forza al Lille che sta attirando le attenzioni dei maggiori club europei a suon di goal e buone prestazioni, solo il tempo ci dirà come si chiuderà questa telenovela di mercato, l’unica cosa certa è che nel caso di addio i giallorossi si vedrebbero costretti ad intervenire a loro volta per mantenere la qualità della rosa. In ogni caso, la scelta sarà fatta in maniera scrupolosa, come dichiarato dal manager Erik ten Hag: “Stiamo cercando il giocatore giusto. Ci sono così tanti criteri sportivi e finanziari da tenere in conto. Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni, vincendo partite e coppe, per farlo c’è bisogno di numeri e buoni giocatori. C’è anche bisogno di competizione nei ruoli, in modo che si possano fare scelte tecniche”.