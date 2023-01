Calciomercato, la Juventus accelera: bruciate Roma e Inter

Calciomercato, la Juventus accelera e mira gli obiettivi per la prossima stagione. Bruciate Roma e Inter che in questo momento sono indietro

Nonostante i problemi societari che hanno colpito il club, la Juventus non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa: anzi, la formazione torinese è pronta a rilanciare sul mercato, cercando di chiudere verso quegli obiettivi che anche Roma e Inter hanno messo nel mirino.

Andiamo con ordine, però, e cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane o per meglio dire nei prossimi mesi, visto che onestamente non si tratta di operazioni che possono andare in porto in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.it infatti, i bianconeri vogliono rivoluzionare la difesa, e per questo hanno accelerato sia per Kiwior che per Scalvini.

Calciomercato, accelerata Juventus

Entrambi, nel corso dei mesi passati, sono stati accostati alla Roma. Sia il difensore dello Spezia che quello dell’Atalanta. Due elementi che Pinto ha scritto sul proprio taccuino per rinforzare una squadra, quella giallorossa, che punta decisamente a prendersi un piazzamento Champions League per la prossima stagione.

Ovvio che anche in questo caso, pure per i giallorossi, si parla di possibili operazioni per la finestra estiva di mercato, perché nessuno dei due club si vuole privare di questi elementi adesso con una stagione ancora da giocare per metà e con obiettivi da prendere da qui alla fine del campionato. Insomma, la Juve mette la freccia e sembra davvero voler fare sul serio. Vedremo poi se queste situazioni si concretizzeranno nelle prossime settimane. Con Pinto che in ogni caso rimane alla finestra.