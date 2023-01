Calciomercato Roma, l’intreccio è tutto francese: colpo di scena Pinto

Calciomercato Roma, irruzione a sorpresa e nuovo ribaltone: le ultime dall’Inghilterra rimescolano nuovamente le carte in tavola.

Sono diverse le direttrici lungo le quali si muoverà la sessione invernale di calciomercato della Roma. Oltre a sistemare quelle uscite dalle quali il GM giallorosso spera di racimolare un tesoretto da investire immediatamente, Pinto si sta muovendo per puntellare determinati reparti.

Oltre alla corsia esterna, per la quale potrebbero esserci sviluppi non appena trapeleranno aggiornamenti sulla vicenda Karsdorp, i capitolini osservano con attenzione anche il mercato dei difensori. Dovendo ancora sciogliere il nodo rappresentato da Kumbulla e lo scoglio del rinnovo di Smalling, Tiago Pinto ha da tempo cominciato a guardarsi intorno. Uno dei profili che stuzzica maggiormente i capitolini è quello di N’Dicka che, però, fa gola a diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, United su Disasi: via libera per N’Dicka?

Il gigante francese in forza all’Eintracht Francoforte, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, in Serie A fa gola anche a Juventus, Inter e Milan. Ma non solo. Hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra anche diversi club della Premier, con Tottenham e Manchester United in prima linea. A proposito delle possibili mosse dei Red Devils, importanti indiscrezioni trapelano dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, infatti, i Red Devils avrebbero messo gli occhi sul difensore del Monaco Axel Disasi, per il quale potrebbe essere formulata un’offerta nel corso dei prossimi giorni. Quello del difensore centrale dei monegaschi è un profilo che piace e non poco anche al Tottenham ed al West Ham. Lo United, però, non ha alcuna intenzione di aprire alla cessione di Maguire, almeno non in questa sessione invernale di contrattazioni. Ecco perché un eventuale blitz per Disasi allontenerebbe in maniera quasi irreversibile lo United da N’Dicka, per il quale l’Eintracht non è affatto intenzionato a mollare la presa. Il club tedesco, infatti, ha già fatto recapitare all’entourage del classe ’99 una proposta di rinnovo triennale. Le italiane studiano l’evolvere della situazione.