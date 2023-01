Calciomercato Roma, messo alla porta dal tecnico: occasione per Pinto

In conferenza stampa il tecnico decide di mettere alla porta diversi giocatori e la Roma con Tiago Pinto fiutano l’occasione

Il calciomercato invernale viene spesso sottovalutato vista la sua breve durata, ma proprio per questo i colpi di scena possono avvenire in tempo breve. La Roma come ben sappiamo non avrà la possibilità di mettere a segno colpi importanti per via dei paletti imposti dall’Uefa per il Fair Play Finanziario, nel frattempo Tiago Pinto continua a lavorare per cercare di rinforzare la rosa di José Mourinho, con i mezzi che ha a disposizione.

Uno degli obiettivi sicuramente continua a essere un difensore centrale, anche in vista di giugno, quando diversi giocatori andranno in scadenza di contratto. Proprio l’allenatore di uno di questi, che è tra gli osservati speciali della Roma, ha avanzato alla società la richiesta di metterlo alla porta.

Calciomercato Roma, futuro Soyuncu in bilico: le parole di Rodgers destano Pinto

Da tempo José Mourinho ha una richiesta in particolare per la Roma. Ovvero un difensore centrale per completare la retroguardia, a maggior ragione qualora dovesse continuare a utilizzare la difesa a tre. Tra i difensori accostati ai giallorossi c’è anche il profilo di Caglar Soyuncu, centrale in scadenza di contratto col Leicester.

Il tecnico delle ‘Foxes’, Brendan Rodgers, nella conferenza stampa prima del match di FA Cup di domani ha tuonato affermando: “Se qualcuno non vuole essere qui o vuole troppi soldi, dobbiamo avere il coraggio di dirgli ‘grazie ora puoi andare. Diversi ragazzi sono all’ultimo anno di contratto”. Dunque il tecnico ha deciso di mettere alla porta chi non vuole rimanere o chiede troppo. Così la Roma potrebbe approfittarne per far partire l’assalto a Caglar Soyuncu. Il difensore in scadenza di contratto potrebbe rientrare tra coloro che il tecnico ha voluto mettere alla porta in vista del possibile addio a parametro zero. Una importante occasione che Tiago Pinto potrebbe cogliere al volo, ponendo le basi per la prossima estate oppure per strapparlo subito al club inglese, vista la difficile situazione contrattuale del difensore turco.