Calciomercato Roma, parti vicine: addio immediato in Serie A

Calciomercato Roma, le parti sono vicine: l’affare in Serie A sembra essere ormai sulla strada giusta. Pinto in questo modo è sbloccato

Sappiamo benissimo che la Roma in questa sessione di mercato deve prima cedere qualcuno per poter fare degli innesti. E i giocatori in rosa che potrebbero partire sono diversi. Da Shomurodov, ad esempio, passando pure per Karsdorp.

Ma in questo caso l’attenzione è tutta sull’attaccante uzbeko, cercato dalla Cremonese, che però non gradisce la destinazione lombarda. Il suo sogno è il Torino e secondo La Stampa in edicola questa mattina le parti avrebbero fatto dei buoni passi in avanti per la chiusura dell’affare. Alla fine, la differenza, la potrebbe fare la volontà del giocatore che vuole andare a giocare con continuità. E anche la necessità della Roma di cedere qualcuno per regalare dei rinforzi a Mourinho.

Calciomercato Roma, Shomurodov vicino al Torino

Si è entrati a quanto pare nella fase veramente calda della trattativa. Pinto vorrebbe cedere in prestito con obbligo di riscatto il calciatore ma questa cosa, alla fine, potrebbe anche cadere secondo il quotidiano in edicola questa mattina. Anche perché la società giallorossa, che è interessata come sappiamo a Lukic, potrebbe strappare una promessa per giugno.

O, anche, qualcosa in più in questa sessione di mercato. Sì, alla fine il centrocampista granata che ha un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe entrare decisamente nell’operazione. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, anzi, la sensazione è che la prossima possa essere quella decisiva anche perché il Toro di Juric ha bisogno di un attaccante e vuole chiudere in fretta.