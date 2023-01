Calciomercato Roma, non solo la Juve: si alza il pressing su Zaniolo

Calciomercato Roma, tutti aspettano Zaniolo: un solo gol, decisivo pochissime volte e di rinnovo ancora non se ne parla. Si alza il pressing

Quando è uscito dal campo contro il Bologna, all’ora di gioco, toccandosi il ginocchio destro e visibilmente arrabbiato, per un poco di tempo si è pensato a qualcosa di preoccupante. Poi, fortunatamente, si è capito che si trattava solamente di una botta al ginocchio. Così Zaniolo, domenica sera contro il Milan a San Siro, sarà di nuovo in campo.

Certo, le sue prestazioni non è che per il momento sono tutte da ricordare. Sì, lui ci mette voglia e anche tanta, ma segna poco – una sola rete al momento – e non riesce a strappare come un tempo. Nemmeno mentalmente sembra essere così tranquillo, e questo ovviamente è relativo al rinnovo che ancora non è arrivato e del quale se ne riparlerà solamente alla fine della stagione come volontà dei Friedkin.

Calciomercato Roma, si alza il pressing su Zaniolo

E lui, più passa il tempo, e più è convinto di avere il coltello dalla parte del manico. A un solo anno dalla scadenza potrebbe anche decidere di andare via, nonostante lui si aspettasse di mettere quella firma che ancora non è arrivata. E inoltre, così come riportato da Il Messaggero questa mattina, il pressing su di lui si sta alzando.

Non solo la Juventus nelle scorse settimane avrebbe chiesto delle informazioni sul rinnovo, ma anche il Borussia Dortmund si sarebbe fatto avanti così come anche l’Atletico Madrid. Insomma, più si avvicina la fine della stagione e più le cose si cominciare a fare più chiare. Lui intanto sogna di tornare a essere decisivo, magari già domenica contro il Milan dove potrebbe essere pure riproposto come punta centrale al posto di Abraham che rischia di nuovo la panchina. Non ha convinto del tutto come falso nove. Ma Mourinho, per sopperire all’attacco che non segna, valuta ancora questa soluzione.