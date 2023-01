Klopp finanzia Milinkovic Savic: la sfida Inter-Juve s’infiamma

Klopp finanzia Milinkovic-Savic: il derby d’Italia s’infiamma anche sul mercato. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Ieri sera l’Inter ha perso due punti contro il Monza: la squadra di Simone Inzaghi si è vista riprendere in pieno recupero dalla zuccata di Caldirola, deviata da Dumfries – è stata data l’autorete al difensore nerazzurro – che ha battuto Onana.

Insomma, la squadra milanese rimane al quarto posto in classifica ma vede allontanarsi le possibilità di giocarsi lo scudetto da qui alla fine della stagione. Sì, il campionato è ancora lungo ma sono troppi i gol presi. Un’Inter che non riesce a trovare sicurezze dietro e che continua a concedere tantissimo. E in tutto questo c’è anche lo spauracchio del mercato. Perché non c’è solamente Skriniar nel mirino del Psg (ieri gli ultras hanno chiesto con uno striscione al difensore di rimanere), ma anche un altro elemento, secondo quanto riportato da The Athletic, potrebbe presto finire nel mirino del Liverpool.

Inzaghi trema, Klopp vuole Barella

Il Liverpool non sta vivendo la migliore stagione da quando Klopp è seduto sulla panchina dei Reds. Lontano dalla zona Champions League e fuori dalla lotta al titolo. Un momento nero con dei problemi importanti. Problemi che il tecnico vorrebbe risolvere aiutandosi con il mercato.

Servono rinforzi, soprattutto in mezzo al campo, dove manca qualcosa. Manca un giocatore con le caratteristiche che aveva Wijnaldum, adesso alla Roma, che era stato preso dal Psg a parametro zero. E per andare a coprire quel buco il club di Premier League starebbe pensando a Barella. Il 25enne centrocampista dell’Inter ha un contratto da poco rinnovato fino al 2026, ed è uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi. Servono almeno 70 milioni per strapparlo ai nerazzurri, e forse potrebbero anche non bastare, ma problemi economici da quelle parti non ne hanno. Un assalto ci potrebbe essere la prossima estate, e il richiamo dei big money inglesi potrebbe fare la differenza. Inzaghi trema. Ma potrebbe in ogni caso piazzare un mezzo sorriso.

Klopp finanzia Milinkovic

Sì, perché legata a questa operazione ce ne potrebbe essere un’altra. Quella di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio con un contratto in scadenza nel 2024, che sembra essere arrivato al capolinea.

Secondo il Corriere dello Sport ci sono dei segnali negativi sul fronte rinnovo e anche Kezman, agente del calciatore, va dritto per la propria strada. Si cercherà di trovare un accordo per un addio alla fine della stagione, con il centrocampista serbo che infiamma il derby d’Italia. Sì, perché su di lui non c’è solamente la Juve, ma potrebbe anche infilarsi l’Inter qualora Barella dovesse andare via. Inzaghi lo conosce bene e farebbe carte false per averlo. E Marotta piazzerebbe un colpo importante facendo uno sgarbo al suo ex club. Incroci di mercato, insomma, che infiammano Inter-Juve